中職／光總看投手節奏神來靈感就是高國麟 生涯2支再見安都是代打

延長10局7：7平手局面，富邦悍將隊由高國麟代打敲安終結戰線，以8：7擊敗味全龍隊。賽後談到代打抉擇，總教練後藤光尊表示，看得當時場上投手林鋅杰，「我自己的感覺是，國麟和這個投手的節奏滿合得來，突然想到，所以就這樣交代了。」感覺對了，一舉成為神調度。

兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，10局上龍隊李展毅打向右外野，孔念恩判斷瑕疵讓這球越過頭頂，以二壘打送回分數並續占得點圈，後續跑回第7分。

悍將面對此役的第四度落後，10局下由李宗賢安打、孔念恩保送塞成滿壘，戴培峰安打先追回1分，林澤彬再以高飛犧牲打追平7：7，高國麟代打敲出再見安打，一棒終結戰線。

後藤大讚高國麟，「早在上場前，就已經確實熱好身、在那邊等了。」高國麟表示，自己是從第五局開始準備，也累積滿多代打經驗，知道可能會在什麼局面輪到自己，「沒在場上，身體沒有處於很熱的階段，必須保持一直在動的狀態、隨時做好準備。」

至於當下在投手控球較不穩的狀況是否設定直球，高國麟只回應，會預判對手可能丟什麼球，「其餘就是商業機密，不好說。」

繼2022年10月6日的代打再見滿貫砲，高國麟敲出生涯第二支再見安打，又是在代打時建功，高國麟表示，「對我來講，不管先發或替補，就是把教練交代工作做好，結果怎樣無法控制，就是盡全力把每個play做好，不可能每次成功，失敗一定比較多，就是保持正面心態面對每一天。」