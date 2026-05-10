中職／「大家都很愛媽媽」 威能帝在母親節奪勝超開心

樂天桃猿隊今天在桃園主場以7：2擊敗統一獅隊，洋投威能帝先發6局失1分，本季首次獲選單場MVP，賽後笑得非常開心，他說：「感謝隊友打下很多分，母親節奪勝很有意義。」

一年一度的母親節，桃園球場湧進9188名球迷觀戰，威能帝用90球完成6局任務，只被揮出4支安打，飆出8次三振，失1分非自責，本季戰績2勝1敗。

威能帝投滿6局後，本季達到28.1局，投球局數符合聯盟規定，登上投手排行榜，且以防禦率0.95空降防禦率王，台鋼雄鷹隊江承諺1.50退居第2。

威能帝表示，希望球迷在母親節好好享受比賽，媽媽在棒球路上幫了很多忙，一直支持他，這個日子在多明尼加也非常重要，因為大家都很喜歡、很愛媽媽，今天能夠拿下勝投真的很棒。