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中職／急到都講中文「前面」了 鈴木駿輔不怪外野瑕疵：問題在我自己

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
儘管遭遇強襲球、隊友守備扯後腿，鈴木駿輔仍完成先發6局失4分。記者陳正興／攝影
儘管遭遇強襲球、隊友守備扯後腿，鈴木駿輔仍完成先發6局失4分。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天鏖戰10局以8：7擊敗味全龍隊，先發投手鈴木駿輔碰到艱辛的一戰，外野守備也扯後腿，第五局童堉誠找不到飛球，他著急大喊，賽後還原當時是用中文說「前面！前面！前面！」

鈴木先發6局被敲7安打、失4分都是責失分，他在首局就遇到亂流，包括郭天信的首打席全壘打在內，一口氣丟掉3分，甚至遭強襲球擊中膝蓋，但仍強悍續留場上，而悍將打線在二局下就有回應，戴培峰的三分砲一棒追平。

3：3局面，鈴木在第五局又遇隊友扯後腿，朱育賢打向右外野的高飛球，眼看可以抓到出局數，右外野手童堉誠卻在燈光中迷失來球，連鈴木轉頭都已找到球，童堉誠的腳步卻依然停滯，鈴木著急指揮、示意隊友再往前，童堉誠還是讓這球在離自己大老遠的位置落地，紀錄上是二壘打，後續劉基鴻二壘打攻下超前分。

對於這次守備瑕疵造成失分，鈴木認為責任在於自己，「是因為我自己後面被打安打才會掉分，一切起因都是因為我自己第一局就掉了三分，沒有那三分，也不會有那些事情。」

至於當時喊了什麼？他還原確實是中文的「前面」，他也提到，去年有看到力亞士好幾次提醒外野飛球位置，當下自己知道這球比較不好判斷，所以不自覺就說了「前面」。

回顧此役整體表現，鈴木指出，首打席就被打全壘打，指叉球投到太甜的位置挨打，後續也一直無法取得好球數，造成第一局的投球比較倉促。儘管膝蓋挨強襲球，他仍堅定續留場上有原因，「禮拜五看到魔力藍的表現受到很大刺激，想把自己的工作做到更好。」

儘管遭遇強襲球、隊友守備扯後腿，鈴木駿輔仍完成先發6局失4分。記者陳正興／攝影
儘管遭遇強襲球、隊友守備扯後腿，鈴木駿輔仍完成先發6局失4分。記者陳正興／攝影

鈴木 郭天信 富邦悍將

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