中職／林泓育罕見三壘打KO郭俊麟 曾豪駒直言球隊重要戰力
樂天桃猿隊今天在桃園主場打爆郭俊麟，讓他嘗到生涯對戰0勝11敗的痛苦滋味，終場以7：2擊敗統一獅隊，「小胖」林泓育更是罕見出現近3季首支三壘打紀錄，猿隊總教練曾豪駒說：「獅隊當時守備有點延遲，小胖才能到三壘，他是球隊重要戰力，以別受傷為主。」
猿隊4局下狂打11人次，一共出現6支安打，林泓育生涯第2次單局2安，包括1支兩分打點三壘打，開路先鋒陳晨威同樣貢獻三壘打攻下兩分，郭俊麟狂失7分吞敗，生涯從未嘗過屠猿滋味。
猿隊本月前6戰只得6分，包括這次3連戰對獅隊前兩戰僅有兩分，最後一戰4局下一口氣攻下7分奠定勝基；曾豪駒表示，球員選球有耐心，用應有的方式比賽，今天終於看到大局，年輕選手看學長怎麼比賽，如何積累讓比賽打愈順是很大重點。
林泓育生涯17年合計5900次打數，總共只出現13支三壘打，單季最多兩支，今天4局下罕見一擊讓主場球迷看得相當過癮。
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