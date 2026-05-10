中職／感人！悍將克服4度落後 高國麟敲再見安終結龍隊

富邦悍將隊刻畫感人的母親節，今天四度落後，全數逐一克服，延長10局下再由高國麟敲出再見安打，以8：7擊敗味全龍隊。

悍將先發投手鈴木駿輔碰到諸事不順的一戰，首局遇到亂流，包括郭天信的首打席全壘打在內，一口氣丟掉3分，甚至遭強襲球擊中膝蓋，但仍強悍續留場上，而悍將打線在二局下就有回應，戴培峰的三分砲一棒追平。

3：3局面，鈴木在第五局又遇隊友扯後腿，朱育賢打向右外野的高飛球，眼看可以抓到出局數，右外野手童堉誠卻在燈光中迷失來球，連鈴木轉頭都已找到球，童堉誠的腳步卻依然停滯，鈴木著急指揮、示意隊友再往前，童堉誠還是讓這球在離自己大老遠的位置落地，紀錄上是二壘打，後續劉基鴻二壘打攻下超前分。

鈴木在各種不利條件之下仍完成6局投球，被敲7安打、失4分都是責失分，龍隊郭郁政以5局失3分收工，李超接手投球，第六局遭孔念恩敲出陽春砲追平4：4。

七局上龍隊在兩出局後有3支安打串連，李凱威敲出單場第3支安打，龍隊此役第三度超前，而悍將七局下滿壘因李宗賢雙殺打空手而歸，撐到九局下由王念好陽春砲讓悍將活過來。

兩隊5：5進入延長賽突破僵局，李展毅打向右外野，孔念恩判斷瑕疵讓這球越過頭頂，以二壘打送回分數並續占得點圈，後續跑回第7分；悍將10局下由李宗賢安打、孔念恩保送塞成滿壘，戴培峰安打先追回1分，林澤彬再以高飛犧牲打追平7：7，高國麟代打敲出再見安打，一棒終結戰線。

富邦悍將靠著再見安打打敗味全龍隊，全隊興奮。 記者陳正興／攝影

富邦悍將靠著再見安打打敗味全龍隊，全隊興奮。 記者陳正興／攝影

富邦悍將靠著再見安打打敗味全龍隊，全隊興奮。 記者陳正興／攝影

富邦悍將靠著再見安打打敗味全龍隊，全隊興奮。 記者陳正興／攝影

王念好九局下敲出追平陽春砲。記者陳正興／攝影

王念好九局下敲出追平陽春砲。記者陳正興／攝影