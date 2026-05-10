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中職／感人！悍將克服4度落後 高國麟敲再見安終結龍隊

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中職／雄鷹曾昱磬首局開轟屠象 坎南優質先發奪勝獲選MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

台鋼雄鷹隊屠象功力愈來愈高，今天在台中洲際球場對中信兄弟隊之戰，「二年級生」曾昱磬1局上轟出陽春砲，本季首轟幫助球隊一路領先，終場以2：0獲勝，3連戰帶著2勝1敗離開台中。

兩隊上半季已經對戰8場，兄弟2勝6敗大幅落後，戰績掉到9勝1和19敗，繼續在中職6隊排名墊底。

兄弟先發投手林暉盛本季初登板，1局上1出局後被曾昱磬轟出右外野方向陽春砲，3局上被陳文杰揮出二壘打，再連續保送曾昱磬、吳念庭形成滿壘，接著宋柏翰高飛犧牲打攻下全隊第2分，林暉盛投3局失兩分吞敗。

雄鷹洋投坎南先發7局，被揮出6支安打，優質表現奪下本季第2勝，獲選單場MVP，陳柏清、 林詩翔各投1局都讓兄弟3上3下，陳柏清9次中繼成功在全聯盟排名第1；雄鷹上半季戰績16勝1和13敗，排名升至第2，統一獅隊掉到第3。

林暉盛 陳文杰 吳念庭

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