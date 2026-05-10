日職／主審遭擊中頭部昏迷 同仁頭盔貼「29號」集氣

日本職棒主審川上拓斗上個月於一場比賽中被球棒擊中頭部後昏迷，至今未恢復意識，他的同仁們則開始在比賽期間把頭盔或帽子貼上29號貼紙集氣聲援，此數字就是川上的裁判號碼。

川上拓斗4月16日於東京一場比賽擔任主審期間，東京養樂多燕子打者奧蘇納（Jose Osuna）一次揮棒之後，球棒脫手且打到川上頭部左側。

現年30歲的川上拓斗當時被緊急送醫動手術，並進入加護病房。

共同社和其他媒體昨晚報導，日本職棒昨天於全國各地進行6場比賽，裁判們紛紛在頭盔或帽子上貼著29號的貼紙，為川上拓斗祈禱早日康復。

共同社還指出，儘管川上拓斗已經在4月底從加護病房轉至普通病房，但仍持續接受治療。

日媒Sponichi Annex今天則報導，川上拓斗尚未恢復意識。