中職／郭俊麟「1局爆」狂失7分 威能帝奪勝空降防禦率王

郭俊麟今天在桃園球場「1局爆」，對樂天桃猿隊之戰4局下狂失7分，讓統一獅隊陷入大幅落後局面，無力挽回戰局，終場以2：7落敗，猿隊洋投威能帝先發6局失1分，優質表現獲選單場MVP，郭俊麟生涯對戰猿隊11連敗，從未拿過勝投。

獅、猿3連戰最後一戰，兩隊打完前3局都未得分，郭俊麟4局下出狀況，被林泓育、劉子杰、林子偉連續安打形成滿壘局面，接著宋嘉翔內野滾地球、馬傑森高飛犧牲打攻下兩分。

猿隊這半局攻勢猛烈，2出局後陳晨威三壘打追加兩分，接著成晉觸身球、林智平安打再得1分，拉大成5：0領先；李其峰接替郭俊麟投球，再被林泓育揮出兩分打點三壘打（生涯第2次單局2安），這兩分也記在郭俊麟身上。

猿隊4局下一共打了11人次，郭俊麟只投3.2局退場，被揮出8支安打、出現兩次四死球，失7分全是自責分，吞下本季最慘的一敗，戰績掉到2勝2敗，防禦率更從2.50升到4.98。

獅隊開賽連續5局掛零，6局上2出局後，潘傑楷揮出二壘打，蘇智傑靠失誤上壘，朱迦恩再揮安打攻下1分；8局上李丞齡獲保送，朱迦恩、林泓弦連續安打攻占滿壘，林培緯高飛犧牲打攻下全隊第2分，終場仍以5分之差落敗，3連戰帶著1勝2敗離開桃園。

威能帝用90球完成6局任務，只被揮出4支安打，飆出8次三振，失1分非自責，本季戰績2勝1敗，防禦率從1.21降到0.95，投球局數符合規定後登上防禦率王。