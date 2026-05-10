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中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢
富邦悍隊球團史第一位700安打者，今天在新莊棒球場出現，范國宸今天在第五局面對郭郁政敲安，達陣生涯700安。
悍將球團史（2017年起）過去並無人累積700安，林益全累積683支安打後轉隊，今年范國宸、李宗賢陸續跨越這個數字，將林益全擠落球團史第三。
范國宸在5月6日已經累積699安，接下來兩場出賽合計4打數沒有安打，今天賽前球團先為他安排單月MVP表揚儀式，加上適逢母親節，范國宸、張育成的太太擔任開球嘉賓，范國宸更進一步在此役解鎖一項里程碑，敲出生涯第700安。
中職六隊球團史安打王
球隊 球員 安打 球團史年份
富邦悍將 范國宸 700安 2017年起
中信兄弟 王威晨 1110安 2014年起
樂天桃猿 陳晨威 737安 2020年起
味全龍 陳金茂 787安 1990-1999+2021年起
台鋼雄鷹 曾子祐 276安 2024年起
統一獅 高國慶 1844安 1990年起
註：除了范國宸外，其餘皆統計至2026/5/9
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