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日職／林安可2支1還被觸身球砸到 西武3連戰橫掃樂天

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可敲出一支安打。 Dazn Taiwan畫面提供
林安可敲出一支安打。 Dazn Taiwan畫面提供

日本職棒西武獅隊近況不錯，今天在主場對樂天隊之戰又以6：1獲勝，完成3連戰橫掃，台灣好手林安可2打數1安打、被保送1次（觸身球），本季打擊率2成17。

林安可擔任先發5棒、左外野手，1局下面對樂天先發瀧中瞭太，因觸身球上壘，接下來兩次打擊對決藤井聖，3局下三壘飛球出局，5局下揮出右外野安打後退場，由另一名外野手岸潤一郎代跑。

林安可前天3打數1安打，攻下兩分打點，成為西武贏球大功臣，昨天未有出賽機會，今天再度出現安打，本季全壘打仍是兩支、打點10分。

西武最近4連勝，5月9場比賽打出7勝2敗，本季戰績20勝1和17敗在太平洋聯盟排名第3，落後榜首歐力士隊2.5場勝差。

西武獅 日本職棒 林安可

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