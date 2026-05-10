中職／「我知道有些聲音…」 葉總達成千場執教有未完感言

味全龍隊總教練葉君璋昨天完成生涯千場執教，昨天簡單帶過的感言，自認有缺漏，今天主動提到：「老實講，這幾年成績不是很好，我知道有一些聲音。」能在這個位置坐到今天，他表示必須感謝老闆的信任。

葉君璋昨天在新莊棒球場率隊以8：2擊敗富邦悍將隊，是他的生涯第1000場出賽，取得第469勝、龍隊生涯第300勝，同日達陣兩項里程碑。

葉君璋昨天說得淡然，「就是帶球隊而已，做自己喜歡的事情，大概就是這樣，沒有其他特別的。」他說自己也是聽別人提起才知道達到1000場，只覺得自己怎麼待了那麼久，「只是說滿幸運，可以在職棒環境那麼久，覺得自己滿幸福。」

而他在今天例行賽前訪問中主動補充，葉總坦言，這是之前自己沒想過的數字，所以一時之間也不知道要講什麼，「後來想一想，重點是老闆給我機會，如果沒有老闆給我機會，這些根本不可能達到。」

龍隊2023年奪冠後，接下來兩年勝率都未達五成，外界對於他的位置還能坐多久確實存在討論，葉總也知情，「我不會去看，但我知道有些聲音，我相信老闆一定也會有壓力，不管來自球迷或來自內部，但他還是相信我。」

在龍隊達到里程碑，葉君璋也回想起，當年決定來到龍隊，延續執教生涯，是因為認為自己在美國的經驗，對一支新成立的球隊會有幫助，「就算不是總教練，不管我在味全是什麼位置，都可以盡我的力量。」