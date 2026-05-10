中職／早就嗅到林岱安成為FA的味道 林岳平肯定張翔攻守表現

統一獅隊近10戰搶下7勝，上半季15勝1和12敗暫居第2，落後味全龍隊2.5場勝差，獅隊總教練林岳平肯定第2號捕手張翔的表現，認為到目前為止，算是有補上林岱安離隊的空缺。

林岱安在獅隊待了11年後，以自由球員身分和富邦悍將隊簽下7年球員附帶教練合約，總值最高5600萬元，獅隊從悍將挑選江少慶加上轉隊費324萬元。

今年球季開打後，林岱安出賽8場合計11次打數未有安打，目前在二軍調整狀況。

獅隊本季比賽由陳重羽、張翔輪流擔任捕手，張翔目前出賽12場繳出打擊率2成50、全壘打1支、打點4分的成績，57次守備機會未出現失誤，阻殺率也達5成71。

林岳平表示，去年下半季一度採用3位捕手策略，就是嗅到林岱安可能成為自由球員（FA）的味道，但張翔只打兩場比賽就因傷整季報銷，今年到目前為止打擊不錯，守備也比預期好。