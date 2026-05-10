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中職／廖任磊也覺「有點尷尬」 找郭天信說明近身球是因為「泥」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
廖任磊（右）賽前特地找郭天信解釋昨天的近身球。記者陳正興／攝影
廖任磊（右）賽前特地找郭天信解釋昨天的近身球。記者陳正興／攝影

上周廖任磊的觸身球擊中郭天信膝蓋，激起不小漣漪，昨天過招又是一顆近身球，廖任磊今天賽前特地前去向郭天信解釋，也忍不住說：「剛好又是我們兩個，有點尷尬。」

富邦悍將、味全龍隊連續兩個周末進行三連戰，上周在天母交手，廖任磊朝郭天信投出觸身球直擊膝蓋，郭天信當場傷退，葉君璋捍衛子弟兵朝廖任磊惡狠狠瞪了一眼，而他後續受訪對投捕心態提出質疑，認為「不算故意，只是『故意不小心』、『不小心故意』」，一席話掀起極大討論聲浪。

昨役又是同一組投打對決，第7局廖任磊在一出局、二三壘有人狹路相逢郭天信，第1球又是朝郭天信近身而去，葉君璋臉色明顯不悅，而郭天信隨後擊出內野飛球正好越過廖任磊頭頂後落地，送回龍隊第8分。

今天賽前就見廖任磊主動找上郭天信，就是為了解釋昨天那顆近身球，郭天信說：「他說他上來前剛好有一波比較大的陣雨，他鞋子變得都是泥，所以滑掉。」

儘管上周才剛挨觸身球，郭天信對於再碰廖任磊並無畏懼，「觸身球本來就會遇到，不會害怕，我還是想要打，有設定一些球要攻擊，還是有想要攻擊。」郭天信也透露，兩人本來就認識，平常賽前都會聊天，並不是只有這陣子。

郭天信原本就棒球場上著名好聊的人，近期也在悍將洋投魔力藍的訪問中揭露，郭天信曾與魔力藍聊到「你的球好難打」、「我都打不到」。郭天信記得當時，「剛好對到眼、打個招呼，他感覺人就很好相處，所以過去跟他聊天，他感覺就是很好的隊友，和我們這邊的洋將一樣。」

他當時與劉基鴻一起過去找魔力藍，郭天信是較多開口的人，他謙稱：「（英文）沒有好到哪裡去，會參雜一些比手畫腳，日常對話還可以，加上棒球語言。」郭天信不諱言，自己以前也會怕講錯很丟臉，但隊上有外國人，想要和他們聊天，就會試著去講，伍鐸、鋼龍以及外籍打擊教練都是他常聊天的對象，尤其是伍鐸，「他還會跟我抱怨。」

廖任磊（右）賽前特地找郭天信解釋昨天的近身球。記者陳正興／攝影
廖任磊（右）賽前特地找郭天信解釋昨天的近身球。記者陳正興／攝影

廖任磊 郭天信 葉君璋

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