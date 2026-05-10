快訊

「六星級月子中心」疑捲偷拍 北市警確認是針孔…負責人配合到案釐清

「台北鴨王」私廚開不到2個月 老闆看臉書才知店面遭人潑漆

機場捷運一度電力異常停駛、沒冷氣 桃捷：全線陸續恢復營運中

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／梁家榮拉傷側腹肌至少休兩周 曾豪駒坦言最不樂見的狀況

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（左）將梁家榮（右）降到二軍休養。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（左）將梁家榮（右）降到二軍休養。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰統一獅隊，進行3連戰最後一戰，賽前異動球員名單，梁家榮因傷降到二軍，陳佳樂升上一軍，猿隊總教練曾豪駒說：「梁家榮拉傷側腹肌，至少必須休養兩周。」

猿隊昨天遭0：1完封，梁家榮首局揮出安打，打擊率升至3成75，但身體出狀況退場，後來由劉子杰接替三壘區守備；曾豪駒表示，梁家榮受傷是球隊最不樂見的情況，希望他好好養傷，儘量調整好身體，評估先休息兩周再看後續狀況。

獅隊洋投布雷克昨天先發8局，只被揮出6支安打，優質表現奪下本季第2勝，曾豪駒指出，布雷克不是高三振率的投手，但有自己的投球方式，打者雖可打到球，但攻勢無法串聯。

曾豪駒認為，今年獅隊洋投的控球都很有水準，守備也不錯，交手時要思考一下策略。

猿隊麥斯威尼昨天先發7局，被揮出6支安打，同樣繳出優質內容，唯一失分是5局上被林靖凱轟出陽春砲，本季戰績掉到1勝4敗、防禦率4.10。曾豪駒說：「這是麥斯威尼本季表現最好的一戰，希望他可以延續到下一場。」

梁家榮 曾豪駒 劉子杰

延伸閱讀

中職／「鬥智」逆轉獅隊 曾豪駒：盼對戰開胡提升士氣

中職／馬傑森替補上場敲致勝安 桃猿2：1勝獅隊奪本季對戰首勝

中職／林立親曝歸隊進度 上周已開始練打

中職／獅速戰1比0擒猿 布雷克8局好投感謝隊友守備

相關新聞

中職／葉君璋執教龍隊300勝隊史第二人 85勝來自悍將

味全龍隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋執掌龍隊兵符集滿300勝，成為隊史第二人，僅次於徐生明留在隊史上的335勝。

中職／不知道是葉總300勝 朱育賢開轟借風的力量

總教練葉君璋的生涯第1000場執教，味全龍隊以8：2擊敗富邦悍將隊，為他打下龍隊生涯第300勝，完成雙喜臨門。朱育賢雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，他也說拿下這一場對球隊很關鍵，「如果不好，系列賽就會比較危險。」兩隊在這波3連戰前兩戰各取1勝。

中職／梁家榮拉傷側腹肌至少休兩周 曾豪駒坦言最不樂見的狀況

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰統一獅隊，進行3連戰最後一戰，賽前異動球員名單，梁家榮因傷降到二軍，陳佳樂升上一軍，猿隊總教練曾豪駒說：「梁家榮拉傷側腹肌，至少必須休養兩周。」

中職／悍將動用25野手先發6隊之冠 光總：用狀況最好選手應戰

富邦悍將隊本季先發打線頻繁大風吹，合計25位野手曾先發為六隊之冠，總教練後藤光尊指出，會根據身體狀況、打擊狀況綜合評估，「最主要的想法是，希望每場都可以用狀況最好的選手去和對方勝負。」

中職／當指叉球不準還剩什麼？光總看陳仕朋3.1局5四死球提出思考課題

富邦悍將隊左投陳仕朋的本季初登板留下3.1局失5分，控球表現並不理想，總教練後藤光尊也直言，當指叉球出了狀況，希望他能去思考自己該如何應對打者。

中職／阿部雄大開心收隨隊通知 光總尚未鬆口註冊洋投選誰

富邦悍將隊日籍左投阿部雄大現身新莊棒球場，總教練後藤光尊對於註冊洋投仍未露口風，開玩笑帶過，「只是單純想看看他的臉，覺得真的長得滿帥的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。