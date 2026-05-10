中職／梁家榮拉傷側腹肌至少休兩周 曾豪駒坦言最不樂見的狀況

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰統一獅隊，進行3連戰最後一戰，賽前異動球員名單，梁家榮因傷降到二軍，陳佳樂升上一軍，猿隊總教練曾豪駒說：「梁家榮拉傷側腹肌，至少必須休養兩周。」

猿隊昨天遭0：1完封，梁家榮首局揮出安打，打擊率升至3成75，但身體出狀況退場，後來由劉子杰接替三壘區守備；曾豪駒表示，梁家榮受傷是球隊最不樂見的情況，希望他好好養傷，儘量調整好身體，評估先休息兩周再看後續狀況。

獅隊洋投布雷克昨天先發8局，只被揮出6支安打，優質表現奪下本季第2勝，曾豪駒指出，布雷克不是高三振率的投手，但有自己的投球方式，打者雖可打到球，但攻勢無法串聯。

曾豪駒認為，今年獅隊洋投的控球都很有水準，守備也不錯，交手時要思考一下策略。

猿隊麥斯威尼昨天先發7局，被揮出6支安打，同樣繳出優質內容，唯一失分是5局上被林靖凱轟出陽春砲，本季戰績掉到1勝4敗、防禦率4.10。曾豪駒說：「這是麥斯威尼本季表現最好的一戰，希望他可以延續到下一場。」