中職／悍將動用25野手先發6隊之冠 光總：用狀況最好選手應戰

富邦悍將隊本季先發打線頻繁大風吹，合計25位野手曾先發為六隊之冠，總教練後藤光尊指出，會根據身體狀況、打擊狀況綜合評估，「最主要的想法是，希望每場都可以用狀況最好的選手去和對方勝負。」

不含引退賽以先發第一棒、中外野手出賽的林哲瑄，悍將本季共有25位野手留下至少1場先發出賽，人數為六隊之冠，台鋼雄鷹隊23人居次，味全龍隊16人則是最少。

被問到對於選手輪休、打席安排是否有特別規畫，後藤表示，「主要是看他們身體狀況、打擊狀況，假如今天打得很好，但身體稍微有點疲勞，我們還是會希望他繼續出場。」他指出，想法就是希望每場都能以狀況最好的選手去應戰。

悍將昨天先發打線雙主砲張育成、范國宸都未列入，范國宸後來代打出賽，張育成休兵全場，今天兩人回到先發名單，范國宸擔任第三棒，張育成則是第四棒。