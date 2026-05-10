中職／當指叉球不準還剩什麼？光總看陳仕朋3.1局5四死球提出思考課題

富邦悍將隊左投陳仕朋的本季初登板留下3.1局失5分，控球表現並不理想，總教練後藤光尊也直言，當指叉球出了狀況，希望他能去思考自己該如何應對打者。

陳仕朋因春訓手指傷情，未趕上一軍開季，直到昨天演出本季首場一軍登板，面對味全龍隊先發只撐3.1局被敲4安打、失5分，出現5次四死球保送，第二局驚險度過無人出局滿壘局面，第三局面對劉基鴻投出保送，這回就無法全身而退，朱育賢以兩分砲直接帶來傷害，第四局的2安打、2保送進一步造成失血。

後藤指出，陳仕朋昨天可能因為有點太用力，所以控球上出了一些問題，「指叉球挖地瓜偏多，希望他可以在下一場先發之前把自己調整好。」

「也希望選手可以去思考，當指叉球沒辦法用時，要怎麼和捕手找出什麼球種去應對打者。」後藤進一步提到，陳仕朋今年直球比去年好很多，「很期待他的下次登板。」