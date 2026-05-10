中職／阿部雄大開心收隨隊通知 光總尚未鬆口註冊洋投選誰

富邦悍將隊日籍左投阿部雄大現身新莊棒球場，總教練後藤光尊對於註冊洋投仍未露口風，開玩笑帶過，「只是單純想看看他的臉，覺得真的長得滿帥的。」

阿部雄大現年25歲，曾效力日本社會人ENEOS隊，去年在社會人大會出賽9場拿下7勝，53局投出49次三振，去年在日職選秀前曾吸引多支球隊探尋，但最終並未獲得指名，今年轉往中職舞台發展，以育成洋將的身分加入悍將，朝夢想的日本職棒繼續努力。

阿部本季在二軍出賽6場（2場先發），合計27局，送出33次三振、僅4次四壞保送，取得3勝0敗、防禦率1.67佳績。

阿部表示，自己是在昨天接到通知，馬上就上來北部，「感覺還有點不太真實，但是很開心。」被問到中職二軍與日本社會人強度差異，阿部說這是有點困難的問題，但當然是台灣打者比較優秀，也強調不論在哪裡重點都是把自己做好，「狀態可以主宰比賽的話，就是繼續保持這樣的狀態。」

有趣的是，先前他曾在接受日媒訪問時提到，選擇來台發展，曾一度遭受家人強烈反對，他在今天受訪更新後續，「昨天剛好有跟家人通電話，他們說有看到文章，說他們根本沒有那麼反對。」家人也提到若時間可以的話，希望之後有機會來台灣看他比賽。

不同於包括愛力戈在內的其他洋投，只要沒有排定二軍出賽，都是隨隊一軍，阿部一直都是隨二軍行動，直到本周末出現在新莊，被預期應是即將獲得註冊的訊號。後藤對此並未鬆口，他表示愛力戈一直都在隊上、有在持續觀察，但阿部還沒上來，還沒有近距離觀察他投球，因此才將他叫上一軍隨隊。