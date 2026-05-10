中職／「停停停聽成GoGoGo」 王勝偉無視燈號跑回分數成美麗誤會

富邦悍將隊「老爺車」王勝偉昨天無視燈號跑壘衝回分數，今天還原這樁美麗的錯誤，「他說停停停，我聽成Go Go Go，所以產生這樣的誤會。」他也強調，儘管結果是好的，但該檢討的地方還是要檢討，昨天賽後、今天賽前也跟總教練後藤光尊表達歉意。

這個細膩的play出現在四局下，王勝偉的跑壘先避免雙殺，送回悍將第1分，隨後高國麟、林澤彬都敲安打，王勝偉在三壘指導教練詹智堯示意停留在三壘的情況下仍勇闖本壘，成功跑回分數，而這球因朱育賢的轉傳導致錯失第一時機。

「是我的小瑕疵，」朱育賢昨天賽後指出，當時剛好看到壘指有擋，所以才去攔截，「結果轉過去就跑了，也馬上有跟教練討論下次遇到該怎麼做比較好。」朱育賢也對於王勝偉的反應折服，「他真的有先停一下。」

王勝偉解釋，當時1：5落後，兩出局後的安打，一開始就滿積極在跑，當時看到詹智堯擋的手勢，但解讀他的嘴型卻是「Go Go Go」，有如假動作般的停頓，「很幸運對手以為我們沒有要跑本壘，中間做了一個轉傳。」

鏡頭捕捉到詹智堯當時掩嘴偷笑，攻守交換回到休息室後也與王勝偉有說有笑，王勝偉說：「他就說我叫你停下來，你怎麼還給我衝過去。我說我當看到手勢是停，語言上沒有聽清楚，他說停停停，我聽成Go Go Go，所以產生這樣的誤會。」他笑說應該全場都被騙了，「應該沒人想到我們會跑，中外野是郭天信，誰敢挑戰，年輕的我也不一定敢。」不忘補槍：「但如果是詹智堯我是毫不猶豫直接跑。」

王勝偉笑說，「他可能看我是同學，所以沒有用很嚴厲的眼神，是含情脈脈的眼神。」如今說來好笑，但他也強調，「積極跑壘是第一要件，看不到的地方要倚賴三壘指導員，雖然成功了，但還是要從中檢討。」