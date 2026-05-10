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日職／29年來首見！母親節上演神速盜本壘 周東佑京：感謝媽媽力量相助
福岡軟銀鷹10日在主場迎戰千葉羅德，比賽中出現罕見又充滿話題性的「盜本壘」戲碼。軟銀快腿周東佑京在第3局成功完成精彩盜本壘，不僅幫助球隊追平比分，也讓全場球迷陷入瘋狂，連羅德總教練大村三郎都只能站在場邊露出錯愕神情。
當時軟銀以1比2落後，比賽來到3局下半2出局三壘有人，柳田悠岐站上打擊區。羅德內野守備站位出現空檔，負責三壘防守的寺地隆成離壘較遠，周東則趁機大膽擴大離壘距離，甚至幾乎站到三壘與本壘之間的中線附近。
就在柳田面對第一球時，周東突然啟動直衝本壘。羅德先發投手毛利海大雖然迅速完成投球，形成驚險的本壘攻防，但捕手接球後沒能確實握住球，導致球從手套中掉落。主審一度做出OUT手勢，隨後確認捕手漏球後立刻改判安全上壘，周東成功完成精彩的盜本壘，幫助軟銀將比分追成2比2平手。
這次神級跑壘讓主場PayPay巨蛋瞬間沸騰，周東則收下本季第7次盜壘成功。值得一提的是，在這次盜本壘前，周東才剛敲出帶有打點的三壘安打，成為球隊追分最大功臣。
賽後周東談到自己的表現時表示，自己在母親節這天獲得特別力量。
「那球打的是直球。今天是母親節，我心裡一直想著『媽媽拜託了，請讓我打出安打吧』，真的從中得到力量。很開心能用好的結果幫助球隊，希望最後也能用勝利替母親節留下最棒回憶。」
根據紀錄顯示，這是自1997年7月28日養樂多隊稻葉篤紀在對上廣島隊比賽以來，睽違29年再次出現罕見的單純盜本壘。至於現任日本火腿隊監督新庄剛志，則是在2004年明星賽演出盜本壘戲碼，至今仍讓球迷津津樂道。
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