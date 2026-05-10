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網球／球后怎麼了？莎芭蓮卡羅馬賽第三輪就出局
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今年紅土賽季起步不順，馬德里女網賽8強提前落馬，在羅馬女網賽更是第三輪就意外敗給世界排名26的羅馬尼亞對手柯絲塔亞（Sorana Cirstea），決勝盤喊出傷停治療的球后坦言，身體狀況影響了實際表現。
莎芭蓮卡首盤以6：2拿下，但第二盤3：6遭到扳平後，決勝盤3：4落後時申請傷停，處理明顯出狀況的腰傷。
「感覺我的身體限制了我的發揮。」莎芭蓮卡表示，應該是腰有些狀況，在連結到髖部，限制了自身的旋轉幅度，「我們會休息幾天，讓它康復，這就是現在的計畫。」
莎芭蓮卡也讚36歲的對手表現出色，沒給自己太多機會，「但我想我們從沒失敗，我們只是在學習，所以沒關係的。」
柯絲塔亞已經宣布本季後高掛球鞋，「最後一舞」完成首度擊敗現役球后的個人紀錄，她直呼非常、非常開心，「莎芭蓮卡是位不可思議的球員，我想我今天打得真的很好，我也非常認真訓練，很高興有所回報。」
羅馬女網賽的衛冕軍、地主好手寶莉妮（Jasmine Paolini）也提前落馬，且是錯失3個賽末點下遭比利時梅騰絲（Elise Mertens）以4：6、7：6（7：5）、6：3逆轉，同樣止步第三輪。
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