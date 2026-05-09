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中職／不知道是葉總300勝 朱育賢開轟借風的力量

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
朱育賢面對陳仕朋敲出兩分砲。記者葉信菉／攝影
朱育賢面對陳仕朋敲出兩分砲。記者葉信菉／攝影

總教練葉君璋的生涯第1000場執教，味全龍隊以8：2擊敗富邦悍將隊，為他打下龍隊生涯第300勝，完成雙喜臨門。朱育賢雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，他也說拿下這一場對球隊很關鍵，「如果不好，系列賽就會比較危險。」兩隊在這波3連戰前兩戰各取1勝。

在新莊棒球場完成新里程碑，葉總賽後感謝選手，朱育賢坦言現在才知道這是葉總在龍隊的第300勝，但也說這是難得的紀錄。

面對悍將左投陳仕朋，龍隊第二局剛在無人出局、滿壘機會空手而歸，第三局就由朱育賢的兩分砲取得優勢。朱育賢提到，「前一局滿壘沒有得分，對士氣會有點影響，那一球設定到就全力揮擊。」也笑稱有借到風的幫忙。

加上這一轟，朱育賢生涯面對陳仕朋敲出5轟，超越對戰布魯斯、德保拉的4轟，陳仕朋單獨躍居朱育賢全壘打最大「金主」。

葉君璋執教第1000場，打下第469勝，若僅限執教龍隊，正好累積300勝。記者葉信菉／攝影
葉君璋執教第1000場，打下第469勝，若僅限執教龍隊，正好累積300勝。記者葉信菉／攝影

此役還有個細膩的play出現在四局下，悍將老將王勝偉的跑壘先避免雙殺，送回悍將第1分，隨後高國麟、林澤彬都敲安打，王勝偉在三壘指導教練詹智堯示意停留在三壘的情況下勇闖本壘，成功跑回分數，而這球因朱育賢的轉傳導致錯失第一時機。

「是我的小瑕疵，」朱育賢指出，當時剛好看到壘指有擋，所以才去攔截，「結果轉過去就跑了，也馬上有跟教練討論下次遇到該怎麼做比較好。」朱育賢也對於王勝偉的反應折服，「他真的有先停一下。」

葉君璋 朱育賢 陳仕朋

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