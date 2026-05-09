中職／林岳平「手比頭」致敬開轟 林靖凱：盡在不言中

統一獅隊今晚除了布雷克8局無失分好投，還有林靖凱5局上的關鍵陽春砲，才以1比0險勝樂天桃猿隊。對於總教練林岳平用手指比著頭的致意動作，林靖凱笑說：「盡在不言中。」

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二壘手林靖凱，過去兩年經歷重大傷勢，今年4月中還一度在家中跌倒，導致頭部受傷，直到這週才回到一軍。今天是第2場出賽，立刻敲出本季首轟，回到休息室時，林岳平開玩笑比了比頭部。

林岳平賽後面對媒體詢問解釋，看到林靖凱開轟後，就在思考用什麼動作向他致意，「跟他敬禮啊。」林靖凱則認為，兩人對動作的意涵有共識，「他有他的加油方式。」

布雷克認為，林靖凱一直是很棒的隊友，有他在背後就安心，攻守兩端都很棒，「但就是跳舞還要加強，雖然我可能沒資格說他。」開轟後在休息室跳舞被布雷克虧，林靖凱也笑說：「舞蹈一直不是我的強項。」

今天雖然開轟，但林岳平仍說，明天林靖凱要放「榮譽假」，原因是剛傷癒復出，球隊計畫拉長他的出賽頻率，打1場後至少休息1場，但仍有可能在板凳待命。