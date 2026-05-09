快訊

獨／警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

美機場傳飛機起飛撞到人「身體被吸入發動機」起火 機上224乘客急疏散

傳台人遊浙江勸「別插隊」竟遭毆打倒地 2陸女囂張揮包嗆：快報警啊

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林岳平「手比頭」致敬開轟 林靖凱：盡在不言中

中央社／ 桃園9日電
統一獅隊林靖凱。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林靖凱。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚除了布雷克8局無失分好投，還有林靖凱5局上的關鍵陽春砲，才以1比0險勝樂天桃猿隊。對於總教練林岳平用手指比著頭的致意動作，林靖凱笑說：「盡在不言中。」

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二壘手林靖凱，過去兩年經歷重大傷勢，今年4月中還一度在家中跌倒，導致頭部受傷，直到這週才回到一軍。今天是第2場出賽，立刻敲出本季首轟，回到休息室時，林岳平開玩笑比了比頭部。

林岳平賽後面對媒體詢問解釋，看到林靖凱開轟後，就在思考用什麼動作向他致意，「跟他敬禮啊。」林靖凱則認為，兩人對動作的意涵有共識，「他有他的加油方式。」

布雷克認為，林靖凱一直是很棒的隊友，有他在背後就安心，攻守兩端都很棒，「但就是跳舞還要加強，雖然我可能沒資格說他。」開轟後在休息室跳舞被布雷克虧，林靖凱也笑說：「舞蹈一直不是我的強項。」

今天雖然開轟，但林岳平仍說，明天林靖凱要放「榮譽假」，原因是剛傷癒復出，球隊計畫拉長他的出賽頻率，打1場後至少休息1場，但仍有可能在板凳待命。

林靖凱 林岳平 中華職棒

延伸閱讀

中職／獅速戰1比0擒猿 布雷克8局好投感謝隊友守備

中職／「能回到球場已經很不容易」 林靖凱：上了場還是想要全力拚

中職／余羿賢敲首安「自帶喜感」 陳傑憲激動背後的原因很溫暖

中職／重返獅隊一軍競爭外野 林佳緯：把自己當挑戰者

相關新聞

中職／葉君璋執教龍隊300勝隊史第二人 85勝來自悍將

味全龍隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋執掌龍隊兵符集滿300勝，成為隊史第二人，僅次於徐生明留在隊史上的335勝。

韓職／王彥程6.1局優質先發奪第3勝 相隔35天再嘗勝投滋味

效力韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對LG雙子隊繳出6.1局失3分優質先發，韓華終場以11：3大勝，王彥程拿到本季第3勝，繼4月4日後久違再拿到勝投。

中職／獅速戰1比0擒猿 布雷克8局好投感謝隊友守備

統一7-ELEVEn獅隊布雷克今晚投出8局無失分表現，感謝隊友守備相挺，加上野手林靖凱開轟，以1比0擊敗樂天桃猿隊，此戰...

中職／高宇杰觸身球疑雲後敲兄弟致勝安 德保拉本季首勝

中華職棒中信兄弟隊捕手高宇杰今天在首局經歷觸身球疑雲後，反敲出2分打點安打，幫助球隊最終以4比2擊敗台鋼雄鷹隊；投手德保...

中職／不知道是葉總300勝 朱育賢開轟借風的力量

總教練葉君璋的生涯第1000場執教，味全龍隊以8：2擊敗富邦悍將隊，為他打下龍隊生涯第300勝，完成雙喜臨門。朱育賢雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，他也說拿下這一場對球隊很關鍵，「如果不好，系列賽就會比較危險。」兩隊在這波3連戰前兩戰各取1勝。

中職／林岳平「手比頭」致敬開轟 林靖凱：盡在不言中

統一獅隊今晚除了布雷克8局無失分好投，還有林靖凱5局上的關鍵陽春砲，才以1比0險勝樂天桃猿隊。對於總教練林岳平用手指比著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。