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中職／葉君璋執教龍隊300勝隊史第二人 85勝來自悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊陳仕朋本季一軍首戰先發3.1局失5分。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊陳仕朋本季一軍首戰先發3.1局失5分。記者葉信菉／攝影

味全龍隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，總教練葉君璋執掌龍隊兵符集滿300勝，成為隊史第二人，僅次於徐生明留在隊史上的335勝。

悍將此役由陳仕朋演出本季首場一軍登板，先發只撐3.1局被敲4安打、失5分，出現5次四死球保送，第二局驚險度過無人出局滿壘局面，第三局面對劉基鴻投出保送，這回就無法全身而退，朱育賢以兩分砲直接帶來傷害，第四局的2安打、2保送進一步造成失血。

龍隊洋投梅賽鍶先發5局失2分，悍將第四局出現4支安打的串連，王勝偉的跑壘先避免雙殺，送回悍將第1分，隨後高國麟、林澤彬都敲安打，王勝偉在三壘指導教練詹智堯示意停留在三壘的情況下勇闖本壘，成功跑回分數。

龍隊第5、6局面對江國豪各攻下1分，擴大為7：2領先；第7局廖任磊登板也是危機四伏，一出局、二三壘有人狹路相逢郭天信，第1球又是朝郭天信近身而去，葉君璋臉色明顯不悅，而郭天信隨後擊出內野飛球正好越過廖任磊頭頂後落地，送回龍隊第8分。

葉君璋此役為總教練生涯第1000場執教、打下第469勝，若僅限執教龍隊，正好累積300勝，而這300勝裡悍將「貢獻」85勝最多。

葉君璋味全龍隊史執教300勝對戰分布

富邦悍將 85勝

樂天桃猿 64勝

中信兄弟 64勝

統一獅 61勝

台鋼雄鷹 26勝

味全龍隊總教練葉君璋。記者葉信菉／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者葉信菉／攝影

朱育賢從陳仕朋手中敲出兩分砲。記者葉信菉／攝影
朱育賢從陳仕朋手中敲出兩分砲。記者葉信菉／攝影

葉君璋 王勝偉 劉基鴻

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