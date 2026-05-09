中職／葉君璋執教龍隊300勝隊史第二人 85勝來自悍將

總教練葉君璋的生涯第1000場執教，味全龍隊以8：2擊敗富邦悍將隊，為他打下龍隊生涯第300勝，完成雙喜臨門。朱育賢雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，他也說拿下這一場對球隊很關鍵，「如果不好，系列賽就會比較危險。」兩隊在這波3連戰前兩戰各取1勝。

2026-05-09 21:11