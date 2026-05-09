中職／高宇杰觸身球疑雲後敲兄弟致勝安 德保拉本季首勝

中華職棒中信兄弟隊捕手高宇杰今天在首局經歷觸身球疑雲後，反敲出2分打點安打，幫助球隊最終以4比2擊敗台鋼雄鷹隊；投手德保拉6局失1分優質先發，拿下本季首勝。

兄弟今天1局下就展開攻勢，張仁瑋、岳政華接連敲安，2出局後王威晨選到保送形成滿壘；高宇杰在2好0壞後遇到近身球，閃躲過程中疑似球擦到衣袖。

兄弟提出挑戰後並未改判，總教練平野惠一上場爭執許久也無法改變。比賽恢復、高宇杰回到打擊區後，卻成功敲出安打，攻下2分打點。

兄弟在5局下、6局下各追加1分。雄鷹直到5局上才打破鴨蛋，新人朱盟在1出局、二壘有人時，敲出生涯首安，一併入帳首打點；7局上陳文杰高飛犧牲打，敲回第2分。

德保拉（Jose De Paula）傷癒歸隊第2場先發，複製前一場表現，又投出6局失1分演出，被敲7支安打，另有2次三振，拿下本季首勝。雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）則是6局失4分，吞下第3敗（3勝）。