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中職／獅速戰1比0擒猿 布雷克8局好投感謝隊友守備

中央社／ 桃園9日電
統一獅洋投布雷克。資料照
統一獅洋投布雷克。資料照

統一7-ELEVEn獅隊布雷克今晚投出8局無失分表現，感謝隊友守備相挺，加上野手林靖凱開轟，以1比0擊敗樂天桃猿隊，此戰耗時2小時12分，追平中華職棒今年9局比賽最短時間。

布雷克（Brock Dykxhoorn）今天第1局曾遇到亂流，單局被敲3支安打外加1次四壞保送，但卻沒有掉分，因為捕手張翔一次盜壘阻殺幫忙，加上左外野手陳傑憲也有長傳本壘阻殺的美技演出。

布雷克賽後受訪時表示，第1局還沒找到手感，「被敲3支安打不理想，不過隊友挺我，張翔的阻殺很關鍵，後來投球感覺就好很多。」總教練林岳平也指出，此戰MVP應是陳傑憲，「今天守備是關鍵，守住那1分很振奮，如果先被得分，結果未必如此。」

布雷克隨後越投越順，投完8局僅用91球，被敲6支安打另有4次三振，接手的鍾允華也是1局無失分；兩人攜手完封，加上5局上林靖凱敲出的陽春砲助威，布雷克拿下本季第2勝、鍾允華第7次救援成功。

沒有選擇讓布雷克完投，林岳平表示，低比分的狀況下，球隊也有很好的救援投手，就是正常去調度；布雷克也說，都是交給教練團決定，「我也很信賴允華，他是很好的終結者，今天又是1比0的比賽。」

布雷克連續7場登板都投到7局以上，他表示，能夠拉長投球局數是自己一直以來的招牌，也以此為榮，今年跟2位投手教練討論後，想要保持自己投球的侵略性，進攻好球帶但要避開熱區，「有選擇性的侵略性。」

林靖凱 陳傑憲 布雷克

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