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春季聯賽／4強戰結束 台電、合庫10日爭冠

中央社／ 記者謝靜雯新北9日電

全國成棒甲組春季聯賽今天舉行4強賽，台灣電力以8比5擊敗台中台壽霸龍隊，合作金庫團隊3轟以22比4、7局擊敗列特博生技；台電合庫明天將爭冠。

115年全國成棒甲組春季聯賽4強賽，台灣電力公司棒球隊與台中台壽霸龍隊交手。台電2局上先拿2分；2局下台壽霸龍陳龍源開轟，3分砲幫助球隊超前比分。

台電4局上靠著接連安打、失誤，先跑回追平分；5局上再靠著失誤、安打、保送、犧牲打超前比數；8局上顏國晉安打添分，莊昊勳適時安打，一棒送回2分；9局上林軒逸開轟，陽春砲替球隊多添保險分。

台壽霸龍隊3到8局都沒有再拿下分數，9局下靠著單局4安攻勢串聯，追回2分，但因攻勢沒有延續而吞敗。

此役台電先發投手郭子銓投5局失3分、拿下勝投；郭定泓中繼2局無失分；王宇傑後援2局失掉2分責失分，拿下救援成功。

另外，合作金庫今天4強與列特博生技交手，打線發揮，團隊敲出22支安打，陳孝允、馬文修、楊振裕都開轟，3局上攻下6分，4局一口氣打進14分，5、6局再各添1分，順利拿下比賽勝利。

合庫先發投手楊家凱總計用93球投5局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉4分責失分，拿下勝投。楊振裕開轟，單場4安貢獻3分打點；馬文修敲2安，包括1發滿貫砲，貢獻6分打點。

台電為去年春季聯賽冠軍，今年力拚連霸；合庫則是繼109年後再闖冠軍戰，109年時冠軍戰組合也是台電、合庫，當年因雨裁定兩隊並列冠軍。

合作金庫 合庫 台電

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