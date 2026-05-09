中職／威能帝也稱「輝能帝」 曾家輝6局好投不想被換

樂天桃猿隊先發投手曾家輝昨天不想被換下，締造生涯首度投滿6局、僅失1分，延續開季以來好成績，被球迷稱作「輝能帝」，比喻表現如洋投威能帝，沒想到威能帝也這樣叫他。

曾家輝昨天面對統一7-ELEVEn獅隊，投出6局失1分的優質先發，寫下個人中華職棒生涯最長投球局數。他今天接受媒體聯訪時表示，先前曾投到5.1局，這次特別想要投滿6局，「不喜歡被換下來的感覺。」

不過，曾家輝指出，昨天投球感覺反而沒有前幾場好，「沒辦法想投哪裡就投哪裡，整體狀況、球速都沒那麼理想，感謝捕手引導，才能夠拉長局數。」投手教練川岸強在他昨天登板前也提醒，上次面對中信兄弟投得太小心，「這次要大膽進攻好球帶。」

曾家輝今年開季投出5局失1分的表現後，就被自家球迷稱作「輝能帝」，沒想到就連猿隊隊友也開始這麼稱呼他，曾家輝笑說：「威能帝（PedroFernandez）也會這樣用中文叫我。」

曾家輝表示，平常自己也會跟洋將互動，曾請教過麥斯威尼（Morgan McSweeney）不同的橫掃球握法。