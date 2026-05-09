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中職／葉總執教千場淡淡說幸福 敏感時刻「新莊城堡」飄噓聲

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋今天達到執教1000場里程碑。圖／味全龍隊提供
味全龍隊總教練葉君璋今天達到執教1000場里程碑。圖／味全龍隊提供

味全龍隊總教練葉君璋執教生涯千場里程碑，今天在新莊棒球場達陣，正值近期屢屢爭議發言都與富邦悍將隊相關，賽前廣播介紹到「味全龍隊總教練葉君璋」時，內野悍將球迷飄出噓聲。

賽前談到執教千場，葉君璋說得淡然，「就是帶球隊而已，做自己喜歡的事情，大概就是這樣，沒有其他特別的。」他說自己也是聽別人提起才知道達到1000場，只覺得自己怎麼待了那麼久，「只是說滿幸運，可以在職棒環境那麼久，覺得自己滿幸福。」

葉君璋在義大犀牛、富邦悍將隊合計執教372場，取得169勝200敗3和，於2016年與犀牛打下執教首冠；再從龍隊重生後成為這支球隊主帥，於2023年率隊奪冠，此役為擔任龍隊教頭的第628場比賽。

葉總近期因發言屢次燒成熱門話題，且都與悍將有關，從上周廖任磊觸身球事件到昨天孔念恩跑壘事件，昨天上場抗議時已引爆主場球迷噓聲，今天更是在賽前介紹時到他收到噓聲招待。

味全龍隊總教練葉君璋今天達到執教1000場里程碑。圖／味全龍隊提供
味全龍隊總教練葉君璋今天達到執教1000場里程碑。圖／味全龍隊提供

葉君璋執教各隊戰績

義大犀牛 90勝88敗1和勝率0.506

富邦悍將 79勝112敗2和 勝率0.414

味全龍 299勝314敗14和 勝率0.488

統計至2026/5/8

葉君璋 味全龍 義大犀牛

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