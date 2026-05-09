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中職／偕隊友創連續無失誤隊史紀錄 陳聖平感謝教練
中職統一7-ELEVEn獅隊游擊手陳聖平，與隊友林泓弦合寫開季連26場無失誤的獅隊隊史新紀錄。他感謝教練團陪自己加強訓練，「現在模式是不管動作，有辦法抓到出局就是好球。」
陳聖平昨天在4局下，面對樂天桃猿林泓育敲出的滾地球，傳往一壘時發生失誤，中斷在游擊防區連續96個守備機會無失誤，但已經是個人生涯新高；也與隊友林泓弦合寫開季連26場無失誤的獅隊隊史新紀錄。
談到這些紀錄，陳聖平今天受訪時表示：「一定有注意，要謝謝教練團給機會，廣哥（守備教練周廣勝）陪著我大量練習。」跟去年在游擊守備85場出賽有16次失誤相比，今年在第26場出賽才第1次失誤。
陳聖平表示，去年球季結束後的秋訓，到今年的春訓，都大幅強化守備訓練量，除了球隊訓練前加練外，也會減少打擊練習量，把時間移到守備，「教練團有跟我說，我也提出要加練。」
訓練細節上沒有太大改變，但模式有些不同。陳聖平表示，周廣勝希望自己以舒服的方式去比賽，「我也覺得舒服的方式才有自信。」目前比賽先以抓出局數為主，守備動作如果真有問題，再透過練習時修正。
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