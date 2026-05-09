快訊

報酬率飆40000%！他入獄前砸百萬「全買這檔股」 6年後資產破億驚呆

警確認非針孔…聖宜診所站前店捲偷拍風波 負責人稱影像全刪了

淡江大橋通車典禮 數百民眾冒雨提前卡位搶看歷史一刻

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／偕隊友創連續無失誤隊史紀錄 陳聖平感謝教練

中央社／ 桃園9日電
統一7-ELEVEn獅隊游擊手陳聖平。聯合報系資料照 余承翰
統一7-ELEVEn獅隊游擊手陳聖平。聯合報系資料照 余承翰

中職統一7-ELEVEn獅隊游擊手陳聖平，與隊友林泓弦合寫開季連26場無失誤的獅隊隊史新紀錄。他感謝教練團陪自己加強訓練，「現在模式是不管動作，有辦法抓到出局就是好球。」

陳聖平昨天在4局下，面對樂天桃猿林泓育敲出的滾地球，傳往一壘時發生失誤，中斷在游擊防區連續96個守備機會無失誤，但已經是個人生涯新高；也與隊友林泓弦合寫開季連26場無失誤的獅隊隊史新紀錄。

談到這些紀錄，陳聖平今天受訪時表示：「一定有注意，要謝謝教練團給機會，廣哥（守備教練周廣勝）陪著我大量練習。」跟去年在游擊守備85場出賽有16次失誤相比，今年在第26場出賽才第1次失誤。

陳聖平表示，去年球季結束後的秋訓，到今年的春訓，都大幅強化守備訓練量，除了球隊訓練前加練外，也會減少打擊練習量，把時間移到守備，「教練團有跟我說，我也提出要加練。」

訓練細節上沒有太大改變，但模式有些不同。陳聖平表示，周廣勝希望自己以舒服的方式去比賽，「我也覺得舒服的方式才有自信。」目前比賽先以抓出局數為主，守備動作如果真有問題，再透過練習時修正。

陳聖平 林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

奔馳球場 21 年的「綠色坦克」統一獅高國慶 45 歲退休刷新最年長出賽紀錄

中職／兄弟羅戈6局無失分擒龍 笑談隊友失誤：要許庭綸學跳舞

中職／馬傑森替補上場敲致勝安 桃猿2：1勝獅隊奪本季對戰首勝

中職／「鬥智」逆轉獅隊 曾豪駒：盼對戰開胡提升士氣

相關新聞

韓職／王彥程6.1局優質先發奪第3勝 相隔35天再嘗勝投滋味

效力韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對LG雙子隊繳出6.1局失3分優質先發，韓華終場以11：3大勝，王彥程拿到本季第3勝，繼4月4日後久違再拿到勝投。

中職／不解為何在葉總眼中是慣犯 孔念恩：我今年第一次偷點

富邦悍將隊孔念恩昨天跑出三呎線之爭，味全龍隊總教練葉君璋賽後直言注意他很久了，孔念恩今天對此不解，「我今年也才第一次偷點…」，對於「打到頭表示傳得很準」，他坦言：「我是不知道，但他在接球前手就擺在我的臉上，我有要閃的意思，但閃了還是被打到。」。」

中職／傳到壘包算傳準還傳歪？ 葉君璋不解設嚴格三呎線規定又打破

中華職棒再度出現三呎線討論，味全龍隊總教練葉君璋今天受訪，還原自己覺得不解的地方，「傳到壘包的球算是傳準或傳歪？」認為中職對於三呎線設定嚴格規定，才會導致難以解釋。

中職／總教練會議有在聽 光總看昨役3呎線判例已心裡有譜

中華職棒3呎線再成話題，今天富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前再次召集全隊，再次叮嚀現行規定。他也提到，昨天的play，其實已有心理準備，因為年初的總教練會議上，裁判已有明確說明，「所以都有在注意。」

中職／陳子豪下二軍「調整運氣」 葉總坦言心情已受影響

味全龍隊今天選手異動，陳子豪、鋼龍降下二軍，升上曾聖安、梅賽鍶，陳子豪低潮至今，終於被降下二軍，總教練葉君璋坦言：「看他這樣，心情滿不好，也是真的該讓他下去喘息一下。」他也提到，陳子豪能把球打得扎實，因此才會一直將他留在一軍，這趟下去「不是調整實力，是調整運氣。」

中職／威能帝也稱「輝能帝」 曾家輝6局好投不想被換

樂天桃猿隊先發投手曾家輝昨天不想被換下，締造生涯首度投滿6局、僅失1分，延續開季以來好成績，被球迷稱作「輝能帝」，比喻表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。