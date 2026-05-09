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韓職／王彥程好投奪第3勝 聽到台灣球迷加油聲很感動

中央社／ 首爾9日專電
王彥程。圖／悍創運動經紀提供
王彥程。圖／悍創運動經紀提供

韓國職棒韓華鷹隊左投王彥程今天先發對LG雙子隊，繳出6.1局失3分好投、奪本季第3勝。王彥程表示，今天聽到很多台灣球迷喊他的名字，大田在地球迷也都會替他加油，非常感動。

王彥程今天在主場先發，總計用93球投6.1局，被敲出7支安打，投出4次三振、3次四壞球保送，失掉3分，拿下本季第3勝，也是睽違1個月的勝投。韓華鷹昨天動用了7名投手、苦戰5小時5分鐘仍以8比9敗給LG，王彥程今天的好表現帶動球隊擺脫惡夢，最終韓華以11比3獲勝。

根據韓媒STARNEWS報導，韓華鷹隊總教練金卿文賽後表示，昨天才剛錯失一場可惜的比賽，所以今天並不容易，「先發王彥程負責撐到第7局，非常出色完成先發投手的任務，是一場很棒的投球，我也想稱讚所有在攻守兩端展現專注力的球員們」。

談到睽違1個月才又拿下勝投，王彥程說：「我其實沒多想，只覺得隊友們都很努力。」他也提到：「很感謝總教練讓我有機會投到第7局，昨天大家比賽到很晚，今天野手們敲出很多安打，真的很感謝。」

不過王彥程也對自己沒能投滿7局感到遺憾，他指出，今天又投出3次保送，不只是今天，最近幾場大概都會出現3次左右，「我覺得這是最需要改善的地方，會多向教練與前輩請教、繼續進步」。

王彥程從開季到現在的好表現，深受台灣球迷及韓華鷹球迷的喜愛，他說：「今天有很多台灣人來現場喊我的名字，真的很感謝也很感動。」王彥程也提到，大田的民眾在他去買咖啡或搭計程車時，也都會替他加油，「給了我很大的力量」。

王彥程指出，有些球迷甚至會請吃甜點，「拉麵店老闆還幫我點紫菜飯捲，我真的只有感謝」。

王彥程 韓國 LG

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