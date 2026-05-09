中職／開季投高打低趨勢 曾豪駒：是投手進步了

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中華職棒開季至今，聯盟整體打擊率2成41，比起去年同期的2成50打擊率下滑不少，樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為是「投手進步了」，統一獅隊教頭林岳平則認為守備也有幫助。

中職開季至今進行了80場賽事，呈現「投高打低」樣態，曾豪駒也有注意到這件事情，他在今天接受媒體聯訪時表示，中職目前投手整體能力提升，「各隊打者的擊球感覺還沒掌握好，就看打者怎麼突破，聯盟整體投手上升，品質也會更好。」

統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平則認為，中職今年開季至今未呈現明顯「投高打低」，但可以看出守備上的提升對於投手有所幫助，「聯盟整體守備變好了，以往可能一個失誤，就導致比賽轉變。」

猿隊近期打擊率也有些低迷，團隊投手防禦率3.27，打擊率則僅有2成20，也導致戰績未能順利拉抬，曾總表示，目前先將團隊好的部分先延續下去，「打擊的狀況比較不穩定，就看如何去設定策略、延續好的地方，相信會有好的結果。」