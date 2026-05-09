中職／重返獅隊一軍競爭外野 林佳緯：把自己當挑戰者

中職統一獅隊今天拉上林佳緯，本季首次升上一軍就擔任先發第1棒、中外野手。談到連2年開季都從二軍出發、重新在外野競爭，林佳緯說：「把自己當挑戰者，把位置搶回來。」

統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平今天賽前接受媒體聯訪指出，考量到外野手邱智呈近況不佳，因此拉上林佳緯；但邱智呈暫時不會下放二軍，「他不是調整的問題，再給他一點時間。」

林佳緯近2年是獅隊主力外野手，然而今年開季前，因當兵錯過開訓，進度一開始就慢別人一步，春訓期間又遇到鼠蹊部受傷，球季開打後，在二軍接連遇到4月初盜壘受傷、5月初觸身球打到膝蓋，直到今天才等到升上一軍機會。

「每次好得差不多又受傷，會不會今年就這樣子輪迴。」林佳緯透露在二軍的掙扎心境，但仍維持好心態，持續以重返一軍做準備；直到昨晚終於接到那通電話，今天立刻收拾行李北上會合，他說：「一開始還有點陌生，看到隊友熱情招呼有點感動。」

回顧二軍生活，林佳緯只有「辛苦」二字評語，因每天上午9時就要到球場，回到住宿處大約晚間7、8時，整天時間幾乎都待在球場，「你們也知道，台南的太陽很大。」