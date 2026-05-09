TOTO盃全國少棒錦標賽 台南聯隊首度封王 挺進小馬聯盟亞太賽

115年TOTO盃全國少棒錦標賽今天在亞太少棒主球場舉行冠軍戰，台南聯隊最終以14比8擊敗桃園市聯隊，勇奪全國冠軍殊榮，這也是台南聯隊首次在TOTO盃全國少棒錦標賽奪冠，台南聯隊一路展現穩定攻守與強大團隊韌性，從預賽起逐步累積氣勢，為台南棒球再添光彩。

這支由崇學國小、永信國小、省躬國小、億載國小、立人國小及歸南國小等校優秀選手組成的聯隊，以沉著態度與不服輸精神，一步步站上最高榮耀舞台。

台南聯隊接下來將代表台灣參加2026小馬聯盟亞太區錦標賽，這份冠軍榮耀，將成為更多孩子勇敢逐夢的力量，讓台南棒球持續光耀全國舞臺。

市長黃偉哲、副市長葉澤山、體育局長陳良乾及台南市各棒球校隊均到場為台南聯隊加油。黃偉哲表示，看見台南小將們在球場上全力奔跑、奮力拚戰，最終收下冠軍榮耀，令人十分感動。每一場勝利，都來自平時紮實訓練與團隊間彼此信任的累積。球員們於賽事中展現出的專注態度、抗壓能力與團隊精神，不僅感動現場觀眾，也讓大家再次看見台南基層棒球的厚實能量。期許小將們持續保有對棒球的熱情與自信，帶著這份榮耀與經驗，勇敢迎向更多未來的挑戰。

陳良乾表示，此次奪冠不只是一次比賽的成果，更是台南長期深耕三級棒球的重要展現。台南小將們在比賽中互相鼓勵、共同奮戰，正是棒球賽中最動人的風景。市府將持續透過完善場地設施、強化培訓制度及優化競技環境，陪伴孩子們一步步成長，讓更多懷抱夢想的年輕球員能安心投入棒球運動。