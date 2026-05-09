快訊

鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

TOTO盃全國少棒錦標賽 台南聯隊首度封王 挺進小馬聯盟亞太賽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
14比8力退桃園，台南少棒聯隊勇奪TOTO盃全國冠軍。圖／台南市體育局提供
14比8力退桃園，台南少棒聯隊勇奪TOTO盃全國冠軍。圖／台南市體育局提供

115年TOTO盃全國少棒錦標賽今天在亞太少棒主球場舉行冠軍戰，台南聯隊最終以14比8擊敗桃園市聯隊，勇奪全國冠軍殊榮，這也是台南聯隊首次在TOTO盃全國少棒錦標賽奪冠，台南聯隊一路展現穩定攻守與強大團隊韌性，從預賽起逐步累積氣勢，為台南棒球再添光彩。

這支由崇學國小、永信國小、省躬國小、億載國小、立人國小及歸南國小等校優秀選手組成的聯隊，以沉著態度與不服輸精神，一步步站上最高榮耀舞台。

台南聯隊接下來將代表台灣參加2026小馬聯盟亞太區錦標賽，這份冠軍榮耀，將成為更多孩子勇敢逐夢的力量，讓台南棒球持續光耀全國舞臺。

市長黃偉哲、副市長葉澤山、體育局長陳良乾及台南市各棒球校隊均到場為台南聯隊加油。黃偉哲表示，看見台南小將們在球場上全力奔跑、奮力拚戰，最終收下冠軍榮耀，令人十分感動。每一場勝利，都來自平時紮實訓練與團隊間彼此信任的累積。球員們於賽事中展現出的專注態度、抗壓能力與團隊精神，不僅感動現場觀眾，也讓大家再次看見台南基層棒球的厚實能量。期許小將們持續保有對棒球的熱情與自信，帶著這份榮耀與經驗，勇敢迎向更多未來的挑戰。

陳良乾表示，此次奪冠不只是一次比賽的成果，更是台南長期深耕三級棒球的重要展現。台南小將們在比賽中互相鼓勵、共同奮戰，正是棒球賽中最動人的風景。市府將持續透過完善場地設施、強化培訓制度及優化競技環境，陪伴孩子們一步步成長，讓更多懷抱夢想的年輕球員能安心投入棒球運動。

14比8力退桃園，台南少棒聯隊勇奪TOTO盃全國冠軍。圖／台南市體育局提供
14比8力退桃園，台南少棒聯隊勇奪TOTO盃全國冠軍。圖／台南市體育局提供

台南 棒球

延伸閱讀

台南之光！文化國小勇奪全國羽球賽男子、女子雙料冠軍

棒球／盼亞太棒訓中心成東方威廉波特 賴清德喊話辜仲諒「幫主球場加屋頂」

亞太棒球主場館不是誰的專屬　黃偉哲：全民資產需建立長久共贏機制

台中德芙蘭少棒奪冠 企業長期力挺圓夢

相關新聞

韓職／王彥程6.1局優質先發奪第3勝 相隔35天再嘗勝投滋味

效力韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對LG雙子隊繳出6.1局失3分優質先發，韓華終場以11：3大勝，王彥程拿到本季第3勝，繼4月4日後久違再拿到勝投。

中職／不解為何在葉總眼中是慣犯 孔念恩：我今年第一次偷點

富邦悍將隊孔念恩昨天跑出三呎線之爭，味全龍隊總教練葉君璋賽後直言注意他很久了，孔念恩今天對此不解，「我今年也才第一次偷點…」，對於「打到頭表示傳得很準」，他坦言：「我是不知道，但他在接球前手就擺在我的臉上，我有要閃的意思，但閃了還是被打到。」。」

中職／總教練會議有在聽 光總看昨役3呎線判例已心裡有譜

中華職棒3呎線再成話題，今天富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前再次召集全隊，再次叮嚀現行規定。他也提到，昨天的play，其實已有心理準備，因為年初的總教練會議上，裁判已有明確說明，「所以都有在注意。」

中職／陳子豪下二軍「調整運氣」 葉總坦言心情已受影響

味全龍隊今天選手異動，陳子豪、鋼龍降下二軍，升上曾聖安、梅賽鍶，陳子豪低潮至今，終於被降下二軍，總教練葉君璋坦言：「看他這樣，心情滿不好，也是真的該讓他下去喘息一下。」他也提到，陳子豪能把球打得扎實，因此才會一直將他留在一軍，這趟下去「不是調整實力，是調整運氣。」

中職／開季投高打低趨勢 曾豪駒：是投手進步了

中華職棒開季至今，聯盟整體打擊率2成41，比起去年同期的2成50打擊率下滑不少，樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為是「投手進步了...

中職／重返獅隊一軍競爭外野 林佳緯：把自己當挑戰者

中職統一獅隊今天拉上林佳緯，本季首次升上一軍就擔任先發第1棒、中外野手。談到連2年開季都從二軍出發、重新在外野競爭，林佳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。