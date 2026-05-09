中職／光總主動分享外星人事蹟 「童堉誠說一、二軍有時差」

富邦悍將隊今天在新莊棒球場續戰味全龍隊，總教練後藤光尊賽前主動分享童堉誠的外星人事蹟，今天詢問他身體狀況，「他說有點累，因為一軍、二軍有時差。」笑問在場媒體：「大家也聽不懂對吧？」

童堉誠為名將之後，父親為征戰職棒12年的童琮輝，而他經歷兩度選秀落榜，去年由悍將的自主培訓合約延攬，出色的打擊成績吸引視線，今年在時序剛來到5月就獲得轉正機會，昨天首場出賽先發3打數敲1安打。

例行的賽前受訪結束前夕，後藤主動表態想與在場媒體分享一件事，「今天來球場後，有問童堉誠身體狀況怎樣？會不會累？他說有點累，因為一軍和二軍有時差。」

後藤先前聊到童堉誠時就曾以「外星人」形容他，因為常常給出出乎意料的答案。至於得到「有時差」的答案後，今天是否排進打線？後藤留待打線公布解答，結果擔任第三棒、右外野手。