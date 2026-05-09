中職／三呎線跑壘規則爭議 後藤光尊：練球全員再確認一次

中職富邦悍將隊孔念恩昨天比賽三呎線跑壘判決，總教練後藤光尊賽前表示，今天有把球員都叫出來再確認一次，規則不斷改變，只能就決定好的規則執行。

孔念恩昨天在與味全龍隊比賽中，8局下短打點出三壘方向滾地球，跑向一壘時被龍隊三壘手劉基鴻傳球砸中頭盔，經過重播輔助判決後維持內野安打判決，引起龍隊總教練葉君璋對於是否違反三呎線跑壘規定提出抗議。

悍將總教練後藤光尊表示，今天賽前有把球員都叫上場針對三呎線的規定再確認一次，過去在日職時期也有看過類似的三呎線跑壘妨礙守備狀況，規則上有明定，就會針對這方面提醒球員。

後藤光尊也提到，關於三呎線的規定一直在改變，對於教練團和球員訓練執行也是很困難的部分，但只能照著決定好的規則走，保持一樣的執行規則對大家都是好的。

後藤光尊也提到，在季前總教練會議時就有針對三呎線的規則明確的說明，所以對昨天那個判決也有心理準備。