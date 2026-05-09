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韓職／王彥程6.1局優質先發奪第3勝 相隔35天再嘗勝投滋味
效力韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天面對LG雙子隊繳出6.1局失3分優質先發，韓華終場以11：3大勝，王彥程拿到本季第3勝，繼4月4日後久違再拿到勝投。
王彥程共用93球完成6.1局投球，被敲7安打、失3分，有4次三振、3次保送，賽後防禦率2.64。LG洋砲汀恩（Austin Dean）成為王彥程今天最搞不定的打者，對戰3打席都被敲出安打。
王彥程的失分首先出現在第三局，一出局後遭連續4支安打狙擊，先是洪昌基、具本奕敲安，宋燦義打向二壘方向，二壘手黃永穆碰了一下未能攔下，這支安打讓LG先馳得點，汀恩補上安打再添1分。王彥程第六局面對首位打者汀恩被敲二壘打，再因暴投送壘包，LG靠滾地球送回第3分。
韓華在四局下超前為4：2，第八局再灌進5分奠定勝基，王彥程勝投入袋為本季第3勝，相隔35天再奪勝投。
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