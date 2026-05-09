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中職／傳到壘包算傳準還傳歪？ 葉君璋不解設嚴格三呎線規定又打破

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋以美職三呎線規定說明自己立場。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊總教練葉君璋以美職三呎線規定說明自己立場。記者陳宛晶／攝影

中華職棒再度出現三呎線討論，味全龍隊總教練葉君璋今天受訪，還原自己覺得不解的地方，「傳到壘包的球算是傳準或傳歪？」認為中職對於三呎線設定嚴格規定，才會導致難以解釋。

昨役引起熱議的play出現在八局下孔念恩的打席，打到三壘側，三壘手劉基鴻的傳球砸在他的頭上彈飛，龍隊質疑他跑於界外線內側，有違三呎區規定，提出挑戰，最終仍維持安全上壘原判。

葉君璋為此上場爭論，新莊棒球場一時湧現噓聲，甚至有「趕出去」喊聲，葉總賽後對於裁判給予「傳歪」的說法表達不解，認為「直接打到頭就表示傳得很準」，更直接點名孔念恩已經很多次跑到草皮上。

葉君璋今天賽前再度被問到此事，他仍有疑惑，「他跑這樣是OK的嗎？昨天我挑戰，因為我想看看他（裁判）會怎麼講，我沒有預設答案，只是想知道他怎麼看這個play，結果那個答案（傳歪）讓我很意外，怎麼會是這個答案。」他說如果說傳準也是safe、跑者比較快，那自己可以接受，但對於「傳歪」，「我無法理解這句話是什麼意思。」

葉君璋指出，「以棒球規則來說，球要丟到壘包，只是說守備員在那邊等，怎樣傳球角度影響會最小、不會靠近跑者？所以會盡量讓他丟這邊，本來要丟在這邊不會打到跑者，現在不小心丟到壘包上，這樣算丟歪？」他舉例：「我本來要Pitch Out，結果投到紅中，這樣是丟準還丟歪？」

葉君璋說，「我們常常會講意圖，這個球員的意圖是什麼？他是左打，如果右打為了最短距離跑在裡面還比較合理，他左打應該是在線外，但他從哪裡就開始跑線內了，你說有沒有意圖（影響傳球）？」他說，看過兩次孔念恩這樣的跑壘，「如果我是教練，我喜歡這個球員，因為他在想盡辦法幫球隊，我是真心話，因為他就是我不管，我就是要幫球隊贏球，所以我耍點小手段。」

「但其實聯盟規則是要杜絕這些東西，當你規則很死的時候，有時就會害了自己，當你要解釋時會不好解釋。」葉君璋以美職規則為例，只有單純的不要踩到草皮內，就不算妨礙守備，「但我們自己訂了一個很嚴苛的規定，然後又自己先來破壞它。」

葉君璋表示，小時候打棒球教的就是，跑在裡面，只要傳球沒丟到人都不算出局，一旦丟到就是妨礙。他也當場詢問在場的球評潘忠韋，潘忠韋回應：「從小到現在10幾個版本，這是以前的版本。」

葉君璋 劉基鴻 孔念恩

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