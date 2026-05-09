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中職／總教練會議有在聽 光總看昨役3呎線判例已心裡有譜

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒3呎線再成話題，今天富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前再次召集全隊，再次叮嚀現行規定。他也提到，昨天的play，其實已有心理準備，因為年初的總教練會議上，裁判已有明確說明，「所以都有在注意。」

昨役引起熱議的play出現在八局下孔念恩的打席，打到三壘側，三壘手劉基鴻的傳球砸在他的頭上彈飛，龍隊質疑他跑於界外線內側，有違三呎區規定，提出挑戰，最終仍維持安全上壘原判。

後藤表示，對於這個play已有預期，因為年初總教練會議上，裁判已有明確說明。但他也提到，比較困難的是，每年規則都有變動，不管在教練教法、選手跑法都有一定困難，「盡可能維持一樣規定去執行比較好。」被問到葉總是否有親自出席總教練會議，後藤笑說：「不太記得，但我知道平野沒來。」

根據今年1月的總教練會議，「擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球認定」現行規則有兩大原則，首先是擊球跑壘員無論左腳或右腳跑於3呎區內或界外線上，都是合法跑壘行為，就算被傳球打到也不會被判出局；其次，只要過程中有跑於界外線內側或3呎線外側，被傳球打到，或是導致無法順利接球（例如：傳球接近跑壘員身體），造成野手接球閃躲或失誤，則為妨礙守備，但此項規定還有一個但書是：「若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備」。

昨天的判例在於認定劉基鴻的傳球已經偏離朱育賢正常接球路線，因此不構成孔念恩妨礙守備，而葉總賽後對於裁判給予「傳歪」的說法表達不解，認為「直接打到頭就表示傳得很準」。

邏輯上來說，「準才會打到」是建立在跑壘路徑、傳球路徑高度重疊的空間概念中，而昨天這球是從三壘側傳向一壘，與孔念恩的跑壘路徑並未重疊。

劉基鴻 孔念恩 富邦悍將

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