快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳子豪下二軍「調整運氣」 葉總坦言心情已受影響

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳子豪。圖中央社提供
陳子豪。圖中央社提供

味全龍隊今天選手異動，陳子豪、鋼龍降下二軍，升上曾聖安、梅賽鍶，陳子豪低潮至今，終於被降下二軍，總教練葉君璋坦言：「看他這樣，心情滿不好，也是真的該讓他下去喘息一下。」他也提到，陳子豪能把球打得扎實，因此才會一直將他留在一軍，這趟下去「不是調整實力，是調整運氣。」

陳子豪開季至今打擊成績始終低檔打轉，打擊率只有0.159，教練團持續信任，留他在先發打線上，直到今天才將他降下二軍。

葉君璋表示，陳子豪目前應該是確實有影響到心情了，「我一直覺得，他沒有不好，滿多打得滿強勁，但是運氣真的很差。」他說打擊是件很有趣的事，打100次，如果多3次變成安打，可能外界就不會覺得有什麼問題，但有時往往就是那3支安打會用來評斷球員。

葉君璋坦言，「我們是每天跟他在一起的人，會希望多給他一些機會，但可能無形中就忽略某些事情。」他說，站在教練角度，只要球員把球打得強勁就不是問題，這次下去也不是要他調整實力，是讓他調整運氣，並未設定歸期。

陳子豪 葉君璋 味全龍

延伸閱讀

中職／回瞪嗆聲球迷力護陳子豪 林智勝：誰會不想打好？

中職／余羿賢敲首安「自帶喜感」 陳傑憲激動背後的原因很溫暖

中職／洋砲難持久 葉君璋點出魔鷹等級需要運氣

中職／就怕雷聲大雨點小 味全龍黃暐傑改造先發困難重重

相關新聞

中職／不解為何在葉總眼中是慣犯 孔念恩：我今年第一次偷點

富邦悍將隊孔念恩昨天跑出三呎線之爭，味全龍隊總教練葉君璋賽後直言注意他很久了，孔念恩今天對此不解，「我今年也才第一次偷點…」，對於「打到頭表示傳得很準」，他坦言：「我是不知道，但他在接球前手就擺在我的臉上，我有要閃的意思，但閃了還是被打到。」。」

中職／李珠珢用中文自嘲「小笨蛋」 聽邦迷狂噓葉君璋「嚇到吃手手」

味全龍隊總教練葉君璋昨天衝上場抗議，被富邦悍將隊球迷狂噓，韓籍啦啦隊女神李珠珢嚇到吃手手的可愛畫面，在網路上被瘋傳。

中職／總教練會議有在聽 光總看昨役3呎線判例已心裡有譜

中華職棒3呎線再成話題，今天富邦悍將隊總教練後藤光尊賽前再次召集全隊，再次叮嚀現行規定。他也提到，昨天的play，其實已有心理準備，因為年初的總教練會議上，裁判已有明確說明，「所以都有在注意。」

中職／陳子豪下二軍「調整運氣」 葉總坦言心情已受影響

味全龍隊今天選手異動，陳子豪、鋼龍降下二軍，升上曾聖安、梅賽鍶，陳子豪低潮至今，終於被降下二軍，總教練葉君璋坦言：「看他這樣，心情滿不好，也是真的該讓他下去喘息一下。」他也提到，陳子豪能把球打得扎實，因此才會一直將他留在一軍，這趟下去「不是調整實力，是調整運氣。」

中職／宋柏翰生涯首安即首轟隊史第1人 台鋼6：0完封兄弟

台鋼雄鷹今天在台中洲際棒球場客場出賽，對上目前戰績墊底的中信兄弟，全場靠7支安打攻下6分，包括20歲新秀宋柏翰的生涯首轟，成為台鋼隊史首位生涯首安即首轟的球員，終場雄鷹就以6：0完封中信兄弟，本季對戰拿下5勝1敗。

中職／《小魔女DoReMi》主題日站「C位」又拿MVP 馬傑森：漂亮嗎？

樂天桃猿隊內野手馬傑森近期打擊狀況陷入低潮，近8場出賽合計25打數僅2安打，今天對上統一獅隊沒有先發，直到8局上替補上場守游擊，接著在8局下首次打擊機會揮出致勝安打，幫助球隊以2：1終止4連敗，賽後也以《小魔女DoReMi》的裝扮登上MVP頒獎台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。