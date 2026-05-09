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中職／陳子豪下二軍「調整運氣」 葉總坦言心情已受影響
味全龍隊今天選手異動，陳子豪、鋼龍降下二軍，升上曾聖安、梅賽鍶，陳子豪低潮至今，終於被降下二軍，總教練葉君璋坦言：「看他這樣，心情滿不好，也是真的該讓他下去喘息一下。」他也提到，陳子豪能把球打得扎實，因此才會一直將他留在一軍，這趟下去「不是調整實力，是調整運氣。」
陳子豪開季至今打擊成績始終低檔打轉，打擊率只有0.159，教練團持續信任，留他在先發打線上，直到今天才將他降下二軍。
葉君璋表示，陳子豪目前應該是確實有影響到心情了，「我一直覺得，他沒有不好，滿多打得滿強勁，但是運氣真的很差。」他說打擊是件很有趣的事，打100次，如果多3次變成安打，可能外界就不會覺得有什麼問題，但有時往往就是那3支安打會用來評斷球員。
葉君璋坦言，「我們是每天跟他在一起的人，會希望多給他一些機會，但可能無形中就忽略某些事情。」他說，站在教練角度，只要球員把球打得強勁就不是問題，這次下去也不是要他調整實力，是讓他調整運氣，並未設定歸期。
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