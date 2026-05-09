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中職／不解為何在葉總眼中是慣犯 孔念恩：我今年第一次偷點

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
孔念恩昨天跑壘遭傳球砸頭。圖／富邦悍將隊提供
孔念恩昨天跑壘遭傳球砸頭。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊孔念恩昨天跑出三呎線之爭，味全龍隊總教練葉君璋賽後直言注意他很久了，孔念恩今天對此不解，「我今年也才第一次偷點…」，對於「打到頭表示傳得很準」，他坦言：「我是不知道，但他在接球前手就擺在我的臉上，我有要閃的意思，但閃了還是被打到。」。」

昨役引起熱議的play出現在八局下孔念恩的打席，打到三壘側，三壘手劉基鴻的傳球砸在他的頭上彈飛，龍隊質疑他跑於界外線內側，有違三呎區規定，提出挑戰，最終仍維持安全上壘原判。

葉君璋為此上場爭論，新莊棒球場一時湧現噓聲，甚至有「趕出去」喊聲，葉總賽後對於裁判給予「傳歪」的說法表達不解，認為「直接打到頭就表示傳得很準」，更直接點名孔念恩已經很多次跑到草皮上。

孔念恩還原昨天打席當下，「當下就是衝一壘也沒有說故意，也不知道自己是跑線內或線外，就是衝過去，看重播才知道是跑在比較裡面。」昨天賽後以及剛剛，總教練後藤光尊都有再提醒他，過一半、三呎線就要往外跑，不要從頭到尾都在裡面。

對於葉總說他已經好幾次這樣跑，孔念恩有疑惑，「應該也沒幾次吧！其實我今年才第一次偷點。」他也提到，昨天是自己沒注意到、沒跑好，必須再跑更出來一點，但看了畫面後也認為，「真的跑出來一點也是會被丟到。」

葉君璋 孔念恩 劉基鴻

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