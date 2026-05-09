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中職／李珠珢用中文自嘲「小笨蛋」 聽邦迷狂噓葉君璋「嚇到吃手手」
味全龍隊總教練葉君璋昨天衝上場抗議，被富邦悍將隊球迷狂噓，韓籍啦啦隊女神李珠珢嚇到吃手手的可愛畫面，在網路上被瘋傳。
昨天比賽悍將球員孔念恩跑壘引發爭議，葉君璋進場與裁判激情溝通，悍將主場球迷狂噓葉君璋，呼籲裁判將他趕出場。
有球迷在Threads上分享李珠珢看戲的畫面，嚇到吃手手的可愛模樣引發網友討論，「珠珠覺得害怕，害怕吃手手」、「哈哈她應該第一次在中職體驗到吧」、「嚇壞了，平時親切又和善的邦迷也有這一面」。
李珠珢也在個人IG分享自己翻跳「Catch Catch」的影片，影片中可見李珠珢一度不小心失誤，和其他成員跳得不一樣，笑了一下趕緊修正。
李珠珢用中文寫道「我是小笨蛋啦」，網友們紛紛表示，「超可愛」、「珠珠寶貝可愛爆棚」、「很可愛的小笨蛋」、「好適合這支舞」。
《獅王背後的故事》
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