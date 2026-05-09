快訊

流通商戰／超商超市互併界線漸模糊 如何整合成考驗

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李珠珢用中文自嘲「小笨蛋」 聽邦迷狂噓葉君璋「嚇到吃手手」

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢「嚇到吃手手」。截圖自chou__jonathan Threads
李珠珢「嚇到吃手手」。截圖自chou__jonathan Threads

味全龍隊總教練葉君璋昨天衝上場抗議，被富邦悍將隊球迷狂噓，韓籍啦啦隊女神李珠珢嚇到吃手手的可愛畫面，在網路上被瘋傳。

昨天比賽悍將球員孔念恩跑壘引發爭議，葉君璋進場與裁判激情溝通，悍將主場球迷狂噓葉君璋，呼籲裁判將他趕出場。

有球迷在Threads上分享李珠珢看戲的畫面，嚇到吃手手的可愛模樣引發網友討論，「珠珠覺得害怕，害怕吃手手」、「哈哈她應該第一次在中職體驗到吧」、「嚇壞了，平時親切又和善的邦迷也有這一面」。

李珠珢也在個人IG分享自己翻跳「Catch Catch」的影片，影片中可見李珠珢一度不小心失誤，和其他成員跳得不一樣，笑了一下趕緊修正。

李珠珢用中文寫道「我是小笨蛋啦」，網友們紛紛表示，「超可愛」、「珠珠寶貝可愛爆棚」、「很可愛的小笨蛋」、「好適合這支舞」。

李珠珢 啦啦隊 富邦悍將 味全龍 葉君璋

相關新聞

中職／李珠珢用中文自嘲「小笨蛋」 聽邦迷狂噓葉君璋「嚇到吃手手」

味全龍隊總教練葉君璋昨天衝上場抗議，被富邦悍將隊球迷狂噓，韓籍啦啦隊女神李珠珢嚇到吃手手的可愛畫面，在網路上被瘋傳。

中職／宋柏翰生涯首安即首轟隊史第1人 台鋼6：0完封兄弟

台鋼雄鷹今天在台中洲際棒球場客場出賽，對上目前戰績墊底的中信兄弟，全場靠7支安打攻下6分，包括20歲新秀宋柏翰的生涯首轟，成為台鋼隊史首位生涯首安即首轟的球員，終場雄鷹就以6：0完封中信兄弟，本季對戰拿下5勝1敗。

中職／《小魔女DoReMi》主題日站「C位」又拿MVP 馬傑森：漂亮嗎？

樂天桃猿隊內野手馬傑森近期打擊狀況陷入低潮，近8場出賽合計25打數僅2安打，今天對上統一獅隊沒有先發，直到8局上替補上場守游擊，接著在8局下首次打擊機會揮出致勝安打，幫助球隊以2：1終止4連敗，賽後也以《小魔女DoReMi》的裝扮登上MVP頒獎台。

中職／孔念恩跑出三呎線之爭 後藤光尊：會再提醒選手

富邦悍將隊今天以2：1險勝味全龍隊，兩隊教頭都曾為判決上場，悍將教頭後藤光尊談第一局的郭天信續命play坦言自己也是第一次遇到，「裁判有說明當下狀況，我聽了後也接受。」

中職／童堉誠披「00」號球衣說可愛 光總讚第1打席敲安完美

富邦悍將隊自培轉正的26歲外野手童堉誠，今天先發出賽迎接人生首場一軍賽事，首打席就敲二壘打，後續跑回悍將此役第1分，速速解鎖生涯首安、首得分，總教練後藤光尊評價他的初登場，大讚：「第一個打席打得非常完美，表現得比我預期來得冷靜。」

中職／「鬥智」逆轉獅隊 曾豪駒：盼對戰開胡提升士氣

樂天桃猿隊本季與統一獅隊前5場交手都吞敗，今天在主場再次對決，打完6局仍處於0：1的落後局面，但打線先在7局下靠對手失誤扳平戰局，比賽後段的關鍵調度也啟了作用，替補上場的馬傑森在8局下揮出致勝安打，在主場以2：1打下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。