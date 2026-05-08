中職／宋柏翰生涯首安即首轟隊史第1人 台鋼6：0完封兄弟

台鋼雄鷹今天在台中洲際棒球場客場出賽，對上目前戰績墊底的中信兄弟，全場靠7支安打攻下6分，包括20歲新秀宋柏翰的生涯首轟，成為台鋼隊史首位生涯首安即首轟的球員，終場雄鷹就以6：0完封中信兄弟，本季對戰拿下5勝1敗。

台鋼打線面對中信兄弟洋投勝騎士，一開賽就有攻勢，陳文杰敲出二壘打，並靠失誤推進上三壘，下一棒紀慶然擊出高飛犧牲打送回第1分。3局上台鋼再靠觸身球和安打上壘，紀慶然二壘打再送回2分，同時趁傳上三壘，接著靠吳念庭高飛犧牲打跑回分數，台鋼取得4：0領先。

台鋼新秀宋柏翰今天擔任先發第8棒、一壘手，本季首度先發，4局上則從勝騎士手中揮出右外野2分全壘打，在生涯第8打席開轟，成為中職史上第44位、本土球員第19位、台鋼隊史首位生涯首安即首轟的選手，一棒替球隊拉開6：0領先。

此戰台鋼先發投手艾速特主投5局，被敲出4支安打，有3次四死球保送，送出7次三振，沒有失分，拿下本季第2勝，之後由5任牛棚投手合力完封對手。

台鋼打線則是全場敲7支比對手少1支，紀慶然單場3支1、敲回3分打點，獲選單場MVP，王博玄則是繳出3安猛打賞表現。

中信兄弟勝騎士此戰先發7局，被揮出6支安打（1轟），送出7次三振，失6分（5分自責分），吞下本季首敗。