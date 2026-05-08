中職／《小魔女DoReMi》主題日站「C位」又拿MVP 馬傑森：漂亮嗎？

樂天桃猿隊內野手馬傑森近期打擊狀況陷入低潮，近8場出賽合計25打數僅2安打，今天對上統一獅隊沒有先發，直到8局上替補上場守游擊，接著在8局下首次打擊機會揮出致勝安打，幫助球隊以2：1終止4連敗，賽後也以《小魔女DoReMi》的裝扮登上MVP頒獎台。

8局下猿隊在2出局二壘有人的打擊機會，換上林智平代打，但獅隊選擇將以故意四壞球將他保送上壘，面對下一棒的馬傑森，馬傑森表示：「最近其實攻擊狀況沒有那麼好，經過休息之後，教練派我上去就是信任我，我也要想辦法有好的表現。」

被當成選擇對決的對象，馬傑森坦言，這畫面自己其實有想過，「我猜他們也不會想跟學長正面對決，因為學長的能力比較好。」他也透露，當下確實會更渴望把隊友打回來，「學長被保送，那我也不能被對方看不起，要想辦法把隊友打回來，很高興有好的結果。」

上場前總教練曾豪駒也向他叮嚀幾句，馬傑森指出：「總教練要我球要設定好，教練很相信我可以把分數打回來，我當下的想法就是，教練跟大家都相信我，站上去就不能畏懼，要更相信自己才會有好的結果。」

2好球時抓準邱浩鈞的失投球揮出安打，送回球隊的致勝分，馬傑森說：「就是想辦法把隊友打回來，因為那時候是平手的僵局，得點圈有人，想法就是這樣。」

馬傑森靠著這一棒成為致勝英雄，拿下單場MVP，而今天正好是猿隊《小魔女DoReMi》主題日，馬傑森不僅在宣傳照中站「C位」，又在主題日第一天就登上MVP舞台，他笑說：「巧合，運氣好。」還穿著《小魔女DoReMi》的服飾反問記者，「漂亮嗎？」

馬傑森在《小魔女DoReMi》主題日首日拿下單場MVP。圖／樂天桃猿提供