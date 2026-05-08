中職／孔念恩跑出三呎線之爭 後藤光尊：會再提醒選手

富邦悍將隊今天以2：1險勝味全龍隊，兩隊教頭都曾為判決上場，悍將教頭後藤光尊談第一局的郭天信續命play坦言自己也是第一次遇到，「裁判有說明當下狀況，我聽了後也接受。」

一局上郭天信先敲安打上壘，劉俊緯打向中外野，中外野手孔念恩接球後傳一壘，抓已經離壘的一壘跑者郭天信，然而這球最初判定球有落地，後經重播檢視後改判直接接殺，郭天信則在改判之後回到一壘上，而非出局。

後藤當時上場了解狀況，他賽後表示，自己也是第一次遇到這種狀況，裁判有向他說明，自己聽了後也能接受。

根據「更判後給壘之規定」所述，外野飛球從safe改判out時，「誤判後續比賽行為無效，排除裁判誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，除宣判擊跑員出局外，跑壘員返回原壘或可能到達之壘給予。」

另一引起熱議的play出現在八局下孔念恩的打席，打向三壘側，三壘手劉基鴻的傳球砸在他的頭上彈飛，龍隊質疑他的跑壘有違三呎線規定，提出挑戰，最終仍維持安全上壘原判。

葉君璋為此上場爭論，新莊棒球場一時湧現噓聲，甚至有「趕出去」喊聲，轉播鏡頭還一度捕捉上周因觸身球掀起葉總砲火的投手廖任磊。

後藤賽後表示，從春訓開始就一直有在練習、執行，但最後一步搶壘包難免會超出一點點，會再提醒選手關於三呎線的問題。而孔念恩頭上挨了一記後並無大礙，後藤表示，「目前狀態沒什麼問題。」