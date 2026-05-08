中職／童堉誠披「00」號球衣說可愛 光總讚第1打席敲安完美

富邦悍將隊自培轉正的26歲外野手童堉誠，今天先發出賽迎接人生首場一軍賽事，首打席就敲二壘打，後續跑回悍將此役第1分，速速解鎖生涯首安、首得分，總教練後藤光尊評價他的初登場，大讚：「第一個打席打得非常完美，表現得比我預期來得冷靜。」

童堉誠為名將之後，父親為征戰職棒12年的童琮輝，而他經歷兩度選秀落榜，去年由悍將的自主培訓合約延攬，出色的打擊成績吸引視線，今年在時序剛來到5月就獲得轉正機會，升上一軍助拳外野戰力，悍將今天在新莊棒球場迎戰味全龍隊，童堉誠擔任先發第七棒、右外野手。

面對龍隊洋投鋼龍，童堉誠第三局擔任首位打者，打向右外野方向落地形成二壘打，隨後靠捕手蔣少宏的傳球失誤推進三壘，孔念恩打向游擊方向，張政禹接球後傳本壘沒擋下這1分，悍將追平1：1；童堉誠接下來兩打席都遭到三振。

回想接到先發通知，童堉誠說心情很開心、就是享受球場氛圍，第一打席謹記打擊教練高國輝的提醒，「國輝教練跟我們說，盡量攻擊高的球，有效達成高球的攻擊。」首安出爐，他說當然開心，「沒想過第一打席就敲出安打。」

解鎖首安只是第一步，童堉誠也知道還有更多課題等待自己，「上來一軍，很多一軍投手都沒看過，投手習性這些是之後滿大的課題。」

背號從3位數變成2位數，童堉誠穿上邦力多離隊後留下的「00」號球衣，他說這個背號看起來順眼，「2個0看起來滿可愛」，也提到春訓與邦力多有許多交流，是位樂於分享球技的洋將，「比較多和他討教守備，我也知道我的守備還要加油。

從自培走到這一步，童堉誠感謝一路上支持自己的人，包括家人與經紀公司，「當初可能沒有球隊要的時候，都是經紀公司在幫忙，讓我有機會來到富邦這個大家庭。」今天父親並未到場，但有告訴父親自己今天將會先發，童堉誠說：「爸爸叫我加油。」