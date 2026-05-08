中職／「鬥智」逆轉獅隊 曾豪駒：盼靠這一勝提升全隊士氣

樂天桃猿隊本季與統一獅隊前5場交手都吞敗，今天在主場再次對決，打完6局仍處於0：1的落後局面，但打線先在7局下靠對手失誤扳平戰局，比賽後段的關鍵調度也啟了作用，替補上場的馬傑森在8局下揮出致勝安打，在主場以2：1打下勝利。

8局下猿隊2出局攻佔二壘，雙方教練團展開「鬥智」，猿隊換上林智平代打，獅隊則馬上決定申告敬遠，將他保送上一壘，在一、二壘有人的局面，對決8局上才替補上場的馬傑森，接著馬傑森揮出中外野安打，二壘代跑的成晉快腿攻回致勝分。

馬傑森在準備上場前，猿隊總教練曾豪駒就親自向他叮嚀幾句，賽後曾豪駒透露：「可能這段時間在得點圈有人時，大家的壓力比較大，包含有看到選手在攻擊上比較急躁，會去追打不是自己想要的球，所以就是要他冷靜，設定好自己要打的球就好，其他的不用想太多。」

在一、二壘有人的得分機會下，由成晉取代梁家榮上場代跑，也成為得分關鍵之一，曾豪駒表示：「的確那時候就是想要得1分嘛，那就是在（梁）家榮跟成晉的抉擇上去考慮，也謝謝教練團的提醒，其實就是大家全力地去把這場比賽贏下來，能在主場贏球是最好的。」

猿隊曾家輝今天繳出6局失1分的優質先發，也給了球隊能逆轉勝的機會，曾豪駒說：「他這一陣子的表現其實都滿穩定的，今天也把局數拉長到第6局，分數都控制住，我們才有後面的得分機會，甚至逆轉的機會。」

本季對戰獅隊終於開胡，曾豪駒表示：「當然第一勝拿到，就想要拿到第二勝嘛，不然其實之前的對戰都滿辛苦的，也希望靠著這一勝，全隊的士氣可以再往上提升，然後乘勝追擊，慢慢地把我們自己好的東西呈現出來。」