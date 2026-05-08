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中職／郭天信上周才哀嚎打不到 魔力藍：結果今天打了我3支

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以2：1險勝味全龍隊，魔力藍演出7局僅失1分好投壓制，被敲的3支安打全數出自郭天信，魔力藍賽後笑曝上周交手過後，郭天信才跟他說「你的球好難打」、「我都打不到」，結果今天就被他打了3支安打。

魔力藍此役先發7局共用103球，被敲3安打，全數都是郭天信一人敲出，唯一失分為郭天信第三局的陽春砲，徹底封鎖龍隊打線其他不是名為「郭天信」的人。

本周末三連戰對戰組合與上周完全相同，只差在主客互換，魔力藍上周面對龍隊演出6局失3分（無責失），當時對戰郭天信3打席都解決。

魔力藍笑說，上周對戰完的隔天，有去跟郭天信、劉基鴻閒聊幾句，郭天信跟他說「你的球很難打，我都打不到你的球」，魔力藍苦笑說：「結果今天就被打了3支，還打了全壘打。」魔力藍大讚郭天信是好球員，「每件事都做得很好，你絕對不會想讓他上壘，因為他的速度很快。」

魔力藍在完成7局投球後激動仰天大吼，他也提到當下確實有較多情緒，「因為想把責任局數吃完，教練相信我，可以把（第七局）最後一個出局數拿下來，暫停時就告訴自己，既然相信我，我就必須完成，所以當下解決有比較大的情緒。」

郭天信 中職 富邦悍將 味全龍

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