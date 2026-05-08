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中職／馬傑森替補上場敲致勝安 桃猿2：1勝獅隊奪本季對戰首勝

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊馬傑森敲出致勝安打。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿隊馬傑森敲出致勝安打。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊今天在主場迎戰統一獅隊，前6局打完還陷入0：1落後，但在比賽後段連兩局搶分，其中在8局下靠馬傑森的關鍵安打敲回致勝分，終場以2：1勝出，本季第6度對決獅隊終於開胡，也終止近期4連敗；獅隊則是中斷4連勝。

此戰獅隊在4局上率先有攻勢，蘇智傑敲出安打，潘傑楷獲保送上壘，朱迦恩再揮出右外野方向的安打，成功突破雙方0：0的僵局，打下第1分。

猿隊本土投手曾家輝本季第5場先發，生涯首度投滿6局，用85球退場，被擊出4支安打，有2次四壞球保送，僅送出1K，失1分，本季防禦率2.73。在他退場時，猿隊仍以0：1落後，但隨後打線替他敗投解套，無關勝敗。

猿隊打線在7局上展開反攻，林政華靠野手選擇上壘，接著盜上二壘，陳晨威敲出投手方向滾地球，獅隊投手獅帝芬接球後傳一壘，但一壘手林子豪發生失誤，二壘上的林政華回到本壘攻下追平分，雙方1：1平手。

8局上獅隊啟用牛棚，由邱浩鈞登板，雙方展開關鍵攻防戰，猿隊隊長梁家榮揮出二壘打，2出局後換上林智平代打，獅隊祭出故意四壞球敬遠，一、二壘有人的局面對決替補上場的馬傑森，而馬傑森接著敲出中外野安打，二壘上代跑的成晉快腿奔回本壘攻下超前分，也成為此戰致勝分。

馬傑森今天雖未先發，在8局上被換上場守游擊，8局下單場唯一打席就立大功，拿下單場MVP。

潘傑楷 馬傑森 蘇智傑 樂天桃猿 統一獅

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