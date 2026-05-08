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中職／魔力藍讓對手變1人打線 「天空龍」不一樣本季首吞連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供

味全龍隊本季的首次連敗，就誕生在今天的「新莊城堡」，受制於富邦悍將隊洋投魔力藍7局好投壓制，終場以1：2輸球。

魔力藍先發7局共用103球，被敲3安打，全數都是郭天信一人敲出，唯一失分為郭天信第三局的陽春砲，徹底封鎖龍隊打線其他不是名為「郭天信」的人。

龍隊洋投鋼龍繳出6局失2分（責失1分），悍將童堉誠從自培轉正後首場一軍出賽，擔任先發右外野手、第七棒，第三局打向右外野落地二壘打，生涯首打席就敲安打，隨後靠捕手蔣少宏的傳球失誤推進三壘，孔念恩打向游擊方向，張政禹接球後傳本壘沒擋下這1分，悍將追平1：1。

第五局戴培峰一壘打、王苡丞二壘打串連攻下超前分，2：1領先交到牛棚手中，張奕、曾峻岳各把關1局守住這場1分差勝利。

龍隊本季前25場比賽不曾連敗，第26場在台北大巨蛋以0：6不敵中信兄弟隊，今天在新莊以1：2輸給悍將，本季首度體會連敗滋味。

童堉誠生涯首打席就敲二壘打，並跑回分數。圖／富邦悍將隊提供
童堉誠生涯首打席就敲二壘打，並跑回分數。圖／富邦悍將隊提供

味全龍 郭天信

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