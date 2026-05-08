中職／余羿賢敲首安「自帶喜感」 陳傑憲激動背後的原因很溫暖

統一獅隊6日將22歲捕手余羿賢升上一軍，他也在8局下等到生涯初登場的機會，從台鋼雄鷹陳宇宏手中揮出生涯首安，場邊的獅隊教練、全隊全部笑成一團，畫面十分有趣。

余羿賢為2023年選秀獅隊第4指名，6日在生涯首打席就敲出安打，獅隊休息室全員笑翻，其中獅隊總教練「大餅」林岳平更是摀著嘴笑到滿臉漲紅。餅總今天解釋，余羿賢本來就「自帶喜感」，「那天2好球他打德州安打上壘，他比一個很像很有力量的動作，好像很強壯一樣。」

當天轉播畫面捕捉到，余羿賢打擊時，陳傑憲在場邊也很激動，但他的反應背後有更「暖」的原因。陳傑憲說：「他（余羿賢很搞笑沒錯，但他們二軍的選手真的很辛苦，自己在那裡待一個月有體會到，所以只要二軍選手上來有好的表現，都會很替他們開心。」

陳傑憲今年開季因傷在二軍休養，難得有機會和球隊的年輕選手共處，「跟他們相處之後才知道，他們為了想要上一軍做了多少的努力，二軍的環境很嚴峻，待遇也不如一軍，在那麼辛苦的環境下練球，只是為了爬上一軍，所以他們在一軍有好的結果，身為學長的我也很替他們開心。」

實際在二軍待了一個月，和年輕球員們做一樣的事情，陳傑憲很有感觸，「有時候光環都只有打在我們身上，大家往往只會注意在一軍有好表現的選手，忽略了有很多人在二軍努力，他們真的經過了很多努力，只為了在一軍的舞台有好表現。」

陳傑憲期許，像余羿賢這樣，在升上一軍時就有好表現，也盼他能影響其他的二軍選手，「陣中也有滿多年輕球員，在二軍沈寂了很多年之後爬起來，當然每個人都很努力，也要有機會，希望他們這樣的例子可以告訴其他年輕人，不要那麼容易放棄。」